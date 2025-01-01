Меню
Аудиоэкскурсия «Шесть мостов»

Аудиоэкскурсия «Шесть мостов»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Исторические речные экскурсии по Оби: открываем Новосибирск с воды

Компания «Речфлот» и Музей Города Новосибирска приглашают вас на уникальные исторические речные экскурсии по Оби. Это отличная возможность увидеть с воды шесть новосибирских мостов, включая современный Бугринский мост.

Путешествие в прошлое

Во время экскурсии вы сможете насладиться видами района старейшего села в черте будущего Новосибирска – Кривощеково. Именно здесь, с 1746 года, находился молитвенный дом, а затем и церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.

Забытая история

Вы также увидите место бывшей Водно-лыжной станции, куда в конце 1920-х и в 1930-х годах приходили сдавать нормы ГТО, заниматься плаванием, волейболом и греблей. Зимой здесь катались на лыжах и коньках.

Остров Отдых

Гостям экскурсии расскажут об острове Отдых (Коровий), куда жители Ново-Николаевска летом перевозили своих коров. Именно здесь были зафиксированы самые большие удои. Это уникальное место стало неотъемлемой частью культурной истории региона.

Под мостами времени

Экскурсия пройдет под малоизвестным железнодорожным мостом «Комсомольский», который был возведен в 1931 году комсомольцами всего за один год и продолжает служить до сих пор.

Не упустите возможность увидеть Новосибирск с новой перспективы и узнать больше о его богатой истории!

Расписание

В других городах

Новосибирск, 3 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 4 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 5 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 6 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 7 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 8 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 9 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 10 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 11 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 12 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 13 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 14 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 15 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 16 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 17 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 18 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 19 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 20 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 21 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 22 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 23 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 24 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 25 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 26 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 28 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽
Новосибирск, 29 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽
Новосибирск, 30 сентября
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
12:00 от 900 ₽ 17:30 от 900 ₽

