Выставка «Женщины и дети в годы Великой Отечественной войны» в Новосибирском художественном музее

Новосибирский государственный художественный музей в сотрудничестве с Мультимедиа Арт Музеем из Москвы анонсирует уникальную фотопроект, приуроченный ко Дню Победы. Выставка посвящена бессмертному подвигу женщин и детей в годы Великой Отечественной войны — тех, кто наравне с мужчинами стал опорой тыла.

Труд и мужество на передовой

Когда на фронте сражались мужчины, именно женщины и дети стали основной трудовой силой. Они работали на заводах, обеспечивая армию всем необходимым, трудились в полях и, не раздумывая, уходили добровольцами на защиту Отечества. Многим из них не суждено было попасть в историю, однако их героизм запечатлён на фотографиях, которые передают человеческие чувства на фоне военных ужасов.

Фотографии, которые стали символами эпохи

На выставке представлены работы легендарных фотокорреспондентов — Макса Альперта, Анатолия Егорова, Бориса Игнатовича и многих других. Эти снимки стали символами Великой Отечественной войны и вошли в золотой фонд фотодокументалистики. Также важный вклад в увековечение военной памяти внесли женщины-фотографы, такие как Ольга Игнатович и Галина Санько.

Место проведения выставки

Мультимедиа Арт Музей, известный как первый музей фотографии и современного искусства в России, был основан в 1996 году. Его директор Ольга Свиблова, заслуженный деятель искусств, активно способствует развитию культурной жизни страны.

