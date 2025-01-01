Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер

2 ноября приглашаем вас насладиться потрясающей музыкой в зале «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели. В программе концерта прозвучат культовые композиции неоклассиков, вдохновлённых звёздами:
Концерт подарит уникальную возможность окунуться в красоту музыкальных полотен в окружении живописи, масштабных скульптур и захватывающих инсталляций выдающегося художника и скульптора Зураба Церетели.
Программу концерта исполнит виртуозный камерный оркестр NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина. Этот оркестр известен своим динамичным подходом к классической музыке и стремлением открывать новые музыкальные горизонты.
Людовико Эйнауди — «классик эпохи Youtube», чьи саундтреки к таким фильмам, как «1+1» и «Чёрный лебедь», завоевали популярность во всем мире.
Ханс Циммер — немецкий композитор, известный своим уникальным стилем. Его музыка из фильмов «Интерстеллар» и «Начало» мгновенно узнаваема и глубоко эмоциональна.
Ян Качмарек — польский композитор, известный своей работой в театре и кино. Музыка из фильма «Хатико» стала одной из его самых популярных композиций.
Макс Рихтер — британский композитор немецкого происхождения, чей стиль объединяет инструментальную и электронную музыку. Его хиты, такие как «Ad Astra», были номинированы на премию Грэмми.
Йохан Йоханнссон — исландский композитор, чьи произведения отличаются глубиной и математической точностью. Он был номинирован на «Оскар» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга».
Дзё Хисаиси — японский композитор, создатель музыки к аниме Хаяо Миядзаки, известный своим минималистичным стилем.
*В программе возможны изменения.
В стоимость билетов входит посещение зала "Яблоко" за 60 минут до начала концерта. В этом же здании, рядом с Галереей, расположен ресторан BAGEBI, где вы можете продолжить приятный вечер.
Категория: 6+
Продолжительность: 60 минут (без антракта).