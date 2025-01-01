Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер

Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в зале «Яблоко»

2 ноября приглашаем вас насладиться потрясающей музыкой в зале «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели. В программе концерта прозвучат культовые композиции неоклассиков, вдохновлённых звёздами:

  • Х. Циммер «Day one» из к/ф «Интерстеллар»
  • М. Рихтер «The Wanderer» из к/ф «К звёздам»
  • Й. Йоханнссон «Вселенная Стивена Хокинга» из одноимённой картины
  • Л. Эйнауди «Primavera»
  • С. Леоза «Bloom»

Концерт подарит уникальную возможность окунуться в красоту музыкальных полотен в окружении живописи, масштабных скульптур и захватывающих инсталляций выдающегося художника и скульптора Зураба Церетели.

Исполнители

Программу концерта исполнит виртуозный камерный оркестр NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина. Этот оркестр известен своим динамичным подходом к классической музыке и стремлением открывать новые музыкальные горизонты.

Интересные факты о композиторах

Людовико Эйнауди — «классик эпохи Youtube», чьи саундтреки к таким фильмам, как «1+1» и «Чёрный лебедь», завоевали популярность во всем мире.

Ханс Циммер — немецкий композитор, известный своим уникальным стилем. Его музыка из фильмов «Интерстеллар» и «Начало» мгновенно узнаваема и глубоко эмоциональна.

Ян Качмарек — польский композитор, известный своей работой в театре и кино. Музыка из фильма «Хатико» стала одной из его самых популярных композиций.

Макс Рихтер — британский композитор немецкого происхождения, чей стиль объединяет инструментальную и электронную музыку. Его хиты, такие как «Ad Astra», были номинированы на премию Грэмми.

Йохан Йоханнссон — исландский композитор, чьи произведения отличаются глубиной и математической точностью. Он был номинирован на «Оскар» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга».

Дзё Хисаиси — японский композитор, создатель музыки к аниме Хаяо Миядзаки, известный своим минималистичным стилем.

Программа концерта

  • Л. Эйнауди - Fly, к/ф «1+1»
  • Л. Эйнауди - Primavera, к/ф «1+1»
  • Х. Циммер - Time, к/ф «Начало»
  • Я. Качмарек - музыка из к/ф «Хатико»
  • Л. Эйнауди - Petricor, к/ф «Земля кочевников»
  • Й. Йоханнссон - Теория всего, к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»
  • М. Рихтер - Ad astra, к/ф «К звездам»
  • Х. Циммер - Day one, к/ф «Интерстеллар»
  • Л. Эйнауди - Eros, к/ф «Чёрный лебедь»
  • Х. Циммер - A way of life, к/ф «Последний самурай»
  • Д. Хисаиси - Summer, к/ф «Кукуджиро»

*В программе возможны изменения.

Дополнительная информация

В стоимость билетов входит посещение зала "Яблоко" за 60 минут до начала концерта. В этом же здании, рядом с Галереей, расположен ресторан BAGEBI, где вы можете продолжить приятный вечер.

Категория: 6+

Продолжительность: 60 минут (без антракта).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Галерея искусств Зураба Церетели Москва, Пречистенка, 19
17:00 от 800 ₽ 20:00 от 800 ₽

Фотографии

Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер Шедевры киномузыки. Х. Циммер. Л Эйнауди. М. Рихтер

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
2 августа в 16:00 StandUp & Action
от 890 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
20 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
27 сентября в 16:00 Standup Café
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше