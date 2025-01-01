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Полина Гагарина
Киноафиша Полина Гагарина

Полина Гагарина

Ключевая звезда российской эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу Полины Гагариной «Навсегда»: Музыка, Жизнь и Эмоции

Полина Гагарина — это не просто певица, это настоящий феномен. С юных лет ее голос называют «голосом, который никого не оставляет равнодушным». «Певица от Бога», «тембр, от которого мурашки бегут по коже» — так характеризуют ее поклонники. Хрупкость и мощь, пластика и цельность, невероятная сила голоса — все это создает уникальный образ Полины как артиста.

Новый формат и яркие моменты

В своем новом шоу «Навсегда» Полина представит зрителям новую временную историю своей жизни. На сцене оживут самые яркие моменты, запечатленные в захватывающих инсталляциях, где космический свет и масштабный живой звук создадут незабываемую атмосферу.

Музыка разных эпох

Шоу включает в себя как песни из долгожданного нового альбома, так и уже полюбившиеся хиты в новом звучании. В течение двух часов зрителей ждет погружение не только в музыку, но и в закулисье жизни артистки. Каждый сможет почувствовать себя частью этого грандиозного события.

Эмоции, которые остаются в сердце

Жизнь каждого из нас полна моментов, которые проносятся через годы и остаются в нашем сердце. Любовь и радость, чувства и впечатления — все это Полина передаст через свои песни. В этом шоу каждый сможет найти что-то близкое и родное.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу и получить заряд эмоций на долгое время!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 8 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 9 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2500 ₽
Нижний Новгород, 12 октября
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
19:00 от 2500 ₽
Самара, 30 ноября
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
18:00 от 2500 ₽

Фотографии

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