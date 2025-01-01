Увлекательный мастер-класс по лепке из самозатвердевающей глины в красноярском Доме художника

Приглашаем вас на интересный мастер-класс, который раскроет ваши творческие способности и позволит создать уникальные изделия для интерьера или в подарок близким. Это событие подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки!

Что вас ждет?

На мастер-классе вы познакомитесь с различными техниками лепки и узнаете, как глина может превратиться в функциональные и декоративные предметы. Участники смогут выбрать, что именно они хотят создать: подсвечники, подставки под украшения, фигурки или другие оригинальные изделия.

Практическая часть

Во время практической части вы освоите основные техники работы с глиной, такие как формирование, соединение деталей и создание текстур. Опытный мастер продемонстрирует разнообразные приемы, которые помогут вам достичь желаемого результата.

Расписание мастер-класса

Лепка: Суббота с 13:00 до 15:00

Суббота с 13:00 до 15:00 Покраска: Воскресенье с 13:00 до 15:00

Подготовка к мастер-классу

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы сосредоточиться на творческом процессе. Обратите внимание, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость материалов — 500 рублей.

Дополнительная информация

Для получения подробной информации о мастер-классе, пожалуйста, обратитесь к организатору.