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Шедевры из самозатвердевающей глины
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Шедевры из самозатвердевающей глины

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Увлекательный мастер-класс по лепке из самозатвердевающей глины в красноярском Доме художника

Приглашаем вас на интересный мастер-класс, который раскроет ваши творческие способности и позволит создать уникальные изделия для интерьера или в подарок близким. Это событие подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки!

Что вас ждет?

На мастер-классе вы познакомитесь с различными техниками лепки и узнаете, как глина может превратиться в функциональные и декоративные предметы. Участники смогут выбрать, что именно они хотят создать: подсвечники, подставки под украшения, фигурки или другие оригинальные изделия.

Практическая часть

Во время практической части вы освоите основные техники работы с глиной, такие как формирование, соединение деталей и создание текстур. Опытный мастер продемонстрирует разнообразные приемы, которые помогут вам достичь желаемого результата.

Расписание мастер-класса

  • Лепка: Суббота с 13:00 до 15:00
  • Покраска: Воскресенье с 13:00 до 15:00

Подготовка к мастер-классу

Не забудьте надеть удобную одежду и обувь, чтобы сосредоточиться на творческом процессе. Обратите внимание, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно. Примерная стоимость материалов — 500 рублей.

Дополнительная информация

Для получения подробной информации о мастер-классе, пожалуйста, обратитесь к организатору.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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