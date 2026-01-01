Новогодние квесты в Хогвартс Холле: Школа волшебников

В Хогвартс Холле стартуют новогодние квесты «Школа волшебников». В программе — распределение на факультеты с помощью Распределяющей Шляпы Годрика Гриффиндора, примерка мантии-невидимки Гарри Поттера, уроки заклинаний, зельеварения и общей магии. Все это ждет любителей волшебства и юных мечтателей.

Что вас ждет на квестах?

Распределение на факультеты. Распределяющая Шляпа Гриффиндора уже готова определить ваше предназначение.

Примерка мантии-невидимки Гарри Поттера — почувствуйте себя настоящим волшебником!

Урок заклинаний. У вас будет возможность освоить магию заклинания «Вайт бардакус».

Урок зельеварения — научитесь варить удивительные зелья!

Урок общей магии. Овладейте искусством холодного чародейства.

Тайные прорицания и волшебные заговоры — кто знает, какие секреты раскроет магия?

Кроме того, родителей ждут интересные прогулки по коридорам и библиотекам Хогвартса, где можно сделать памятные фотографии. Профессора магии будут адаптировать уроки в зависимости от возможностей волшебной школы, что обеспечит уникальный опыт для каждого участника.

Новогодние Уроки в Хогвартс Холле — это не просто учеба, это возможность получить заряд волшебного настроения вместе с известными учителями магии.