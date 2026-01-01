В Хогвартс Холле стартуют новогодние квесты «Школа волшебников». В программе — распределение на факультеты с помощью Распределяющей Шляпы Годрика Гриффиндора, примерка мантии-невидимки Гарри Поттера, уроки заклинаний, зельеварения и общей магии. Все это ждет любителей волшебства и юных мечтателей.
Кроме того, родителей ждут интересные прогулки по коридорам и библиотекам Хогвартса, где можно сделать памятные фотографии. Профессора магии будут адаптировать уроки в зависимости от возможностей волшебной школы, что обеспечит уникальный опыт для каждого участника.
Новогодние Уроки в Хогвартс Холле — это не просто учеба, это возможность получить заряд волшебного настроения вместе с известными учителями магии.