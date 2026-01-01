Оповещения от Киноафиши
Квест «Школа волшебников в Хогвартсе»
Квест «Школа волшебников в Хогвартсе»

6+
Возраст 6+

О выставке

Новогодние квесты в Хогвартс Холле: Школа волшебников

В Хогвартс Холле стартуют новогодние квесты «Школа волшебников». В программе — распределение на факультеты с помощью Распределяющей Шляпы Годрика Гриффиндора, примерка мантии-невидимки Гарри Поттера, уроки заклинаний, зельеварения и общей магии. Все это ждет любителей волшебства и юных мечтателей.

Что вас ждет на квестах?

  • Распределение на факультеты. Распределяющая Шляпа Гриффиндора уже готова определить ваше предназначение.
  • Примерка мантии-невидимки Гарри Поттера — почувствуйте себя настоящим волшебником!
  • Урок заклинаний. У вас будет возможность освоить магию заклинания «Вайт бардакус».
  • Урок зельеварения — научитесь варить удивительные зелья!
  • Урок общей магии. Овладейте искусством холодного чародейства.
  • Тайные прорицания и волшебные заговоры — кто знает, какие секреты раскроет магия?

Кроме того, родителей ждут интересные прогулки по коридорам и библиотекам Хогвартса, где можно сделать памятные фотографии. Профессора магии будут адаптировать уроки в зависимости от возможностей волшебной школы, что обеспечит уникальный опыт для каждого участника.

Новогодние Уроки в Хогвартс Холле — это не просто учеба, это возможность получить заряд волшебного настроения вместе с известными учителями магии.

Март
Апрель
Май
15 марта воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
22 марта воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
5 апреля воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
12 апреля воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
19 апреля воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
26 апреля воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
3 мая воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽
10 мая воскресенье
11:00
Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл» Красноярск, Белинского, 8, ТРК «Комсомолл», 3 этаж
от 890 ₽

