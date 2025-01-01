Мастер-класс по созданию уникальных тканевых сумок-шопперов в Доме художника

Тканевые сумки-шопперы из ткани — это не только модный аксессуар, но и осознанный выбор в пользу защиты природы. Они удобны в использовании, подчеркивают индивидуальность и помогают сократить количество пластиковых пакетов, что способствует улучшению экологической ситуации.

Что вас ждет на мастер-классе?

На нашем мастер-классе вы создадите уникальный дизайн сумки, вдохновленный легендарными произведениями искусства. Участники смогут перенести на шоппер сюжеты картин таких мастеров, как Магритт, Малевич, Матисс, Ван Гог, Модильяни и Пикассо, используя стойкие акриловые краски.

Независимо от уровня подготовки

Даже если у вас нет опыта в рисовании, вы освоите простые техники нанесения краски. Наши профессиональные инструкторы поделятся полезными лайфхаками, которые вы сможете использовать и дома, создавая стильные аксессуары для себя или в подарок.

Материалы

Обратите внимание, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость необходимых материалов составляет 300 рублей.

Присоединяйтесь к нам и создайте свой уникальный шоппер, который будет не только практичным, но и отражать вашу индивидуальность!