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Роспись шоппера. Мировые шедевры
Киноафиша Роспись шоппера. Мировые шедевры

Роспись шоппера. Мировые шедевры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию уникальных тканевых сумок-шопперов в Доме художника

Тканевые сумки-шопперы из ткани — это не только модный аксессуар, но и осознанный выбор в пользу защиты природы. Они удобны в использовании, подчеркивают индивидуальность и помогают сократить количество пластиковых пакетов, что способствует улучшению экологической ситуации.

Что вас ждет на мастер-классе?

На нашем мастер-классе вы создадите уникальный дизайн сумки, вдохновленный легендарными произведениями искусства. Участники смогут перенести на шоппер сюжеты картин таких мастеров, как Магритт, Малевич, Матисс, Ван Гог, Модильяни и Пикассо, используя стойкие акриловые краски.

Независимо от уровня подготовки

Даже если у вас нет опыта в рисовании, вы освоите простые техники нанесения краски. Наши профессиональные инструкторы поделятся полезными лайфхаками, которые вы сможете использовать и дома, создавая стильные аксессуары для себя или в подарок.

Материалы

Обратите внимание, что материалы не входят в стоимость билета и оплачиваются дополнительно. Стоимость необходимых материалов составляет 300 рублей.

Присоединяйтесь к нам и создайте свой уникальный шоппер, который будет не только практичным, но и отражать вашу индивидуальность!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 августа
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
18:00 от 1500 ₽
Красноярск, 12 августа
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
18:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
9 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Экскурсия по новым выставкам
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Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
7 августа в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
28 сентября в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 400 ₽
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