Приглашаем вас на лекцию известного психиатра и психотерапевта Василия Бейнаровича, которая откроет глаза на важные аспекты формирования личности ребенка. Исследуя путь развития от рождения до совершеннолетия, вы получите ценные знания о том, как избежать ошибок в воспитании.
Вы узнаете об ключевых этапах развития ребенка:
Современные дети сталкиваются с множеством стрессоров, включая информационную перегрузку и кибербуллинг. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы. Эта лекция даст конкретные инструменты для профилактики серьезных психологических отклонений.
Василий Бейнарович — врач-психиатр, психотерапевт и автор Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии девиантов. Его опыт и знания помогут вам понять, как формируется здоровая личность.
Не упустите возможность получить уникальные знания, которые могут изменить будущее вашего ребенка. Количество мест ограничено!