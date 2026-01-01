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Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу
Киноафиша Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу

Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу

18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция Василия Бейнаровича в Красноярске: Как не воспитать серийного убийцу

Приглашаем вас на лекцию известного психиатра и психотерапевта Василия Бейнаровича, которая откроет глаза на важные аспекты формирования личности ребенка. Исследуя путь развития от рождения до совершеннолетия, вы получите ценные знания о том, как избежать ошибок в воспитании.

Темы лекции

Вы узнаете об ключевых этапах развития ребенка:

  • Первые годы жизни (0-3 года): критическая важность этого периода и влияние привязанности на дальнейшую жизнь.
  • Дошкольный возраст (3-7 лет): формирование эмпатии и моральных ориентиров.
  • Школьные годы (7-14 лет): влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта.
  • Подростковый возраст (14-18 лет): кризис идентичности и агрессия.
  • Переход к взрослости (18-21 год): окончательное формирование паттернов поведения.

Актуальность лекции

Современные дети сталкиваются с множеством стрессоров, включая информационную перегрузку и кибербуллинг. Родители часто не знают, как реагировать на тревожные сигналы. Эта лекция даст конкретные инструменты для профилактики серьезных психологических отклонений.

Для кого эта лекция?

  • Родителей детей любого возраста.
  • Будущих родителей, желающих заранее подготовиться.
  • Педагогов и воспитателей.
  • Психологов и специалистов помогающих профессий.
  • Всех, кто интересуется психологией развития.

О лекторе

Василий Бейнарович — врач-психиатр, психотерапевт и автор Ютьюб проекта Faust21century, посвященного исследованию психопатологии девиантов. Его опыт и знания помогут вам понять, как формируется здоровая личность.

Не упустите возможность получить уникальные знания, которые могут изменить будущее вашего ребенка. Количество мест ограничено!

Купить билет на выставка Василий Бейнарович, Фауст 21 века. Как не воспитать серийного убийцу

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В других городах
Октябрь
29 октября четверг
19:30
Дворец культуры и спорта металлургов Красноярск, Тельмана, 30
от 2000 ₽

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