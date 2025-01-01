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Севка
Киноафиша Севка

Спектакль Севка

Постановка
Мастерская 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Севка» — Спектакль о Чудесах и Мечтателях

«Севка» — это полусказка-полубыль о чудесах, которые окружают нас, если только мы научимся их видеть. Спектакль рассказывает историю маленького мечтателя, который с помощью своей фантазии создает новые миры и находит друзей в самых неожиданных местах.

Сюжет

Главный герой, Севка, — обычный школьник, но его мир сильно отличается от мира его сверстников. Его необычность проявляется в том, что он получает в подарок от загадочной девочки велосипед по имени Вилли. Этот велосипед имеет удивительную способность разговаривать с теми, кто готов его слушать. Он открывает Севке множество новых и невидимых ранее миров.

В этих мирах, таких как далекая мельница, запущенный лес и свалка игрушек, Севка обнаруживает миры великанов, лесных жителей и потерянных вещей. Эти волшебные путешествия помогают ему лучше понять реальность, в которой он живет. Появление Вилли в его жизни меняет многое: он находит новых друзей, переживает первую любовь и радуется возвращению отца из командировок.

Тема и идея

Режиссер Максим Студеновский акцентирует внимание на детском взгляде на мир, который кажется огромным и сложным. Севка скрывается от реальности в сказке, которую сам создает. Эта сказка основана на повседневной жизни и реальных переживаниях, создавая уникальное сочетание фантазии и действительности.

Почему стоит посмотреть

«Севка» — это трогательная история о познании мира и саморазвитии. Спектакль поддерживает маленьких зрителей в моменты тоски и сомнений, помогая обрести уверенность в себе и своих силах. Он напоминает о важности родительской любви и настоящей дружбы, превращая каждую минуту в волшебное приключение.

Режиссер
Максим Студеновский
В ролях
Фома Бызгу
Мария Валешная
Полина Воробьева
Андрей Дидик
Мария Мясникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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