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Безумный день, или Женитьба по-французски
Киноафиша Безумный день, или Женитьба по-французски

Спектакль Безумный день, или Женитьба по-французски

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия положений с французским шармом

В жизни состоятельного фабриканта Бертрана Барнье наступает поистине безумный день. Всё начинается с неожиданного визита управляющего его фабрики, Кристиана, который требует повышения зарплаты, одновременно признаваясь, что уже давно влюблен в дочь Барнье — Колетт. Но это далеко не всё! Кристиан также сознается, что все это время воровал деньги у хозяина, чтобы накопить капитал для будущей жены и обеспечить ей безбедную жизнь. Теперь он предлагает вернуть деньги в обмен на согласие Бертрана на их брак.

Однако семейные проблемы на этом не заканчиваются. Колетт заявляет отцу, что на самом деле влюблена совсем в другого человека и уже ждёт от него ребёнка! В довершение всех неурядиц в дом начинают врываться неожиданные гости, и каждый из них приносит новые неожиданные и весёлые события.

Закрученный сюжет и комедия ситуаций

«Безумный день, или Женитьба по-французски» — это классическая французская комедия положений, где один нелепый случай следует за другим, и герои попадают в головокружительные переплеты. Остроумные диалоги, забавные недоразумения и неожиданные развязки не оставят зрителей равнодушными. Постановка полна юмора и динамики, где каждый персонаж — это яркий и запоминающийся герой, вовлечённый в водоворот событий.

Французский стиль и лёгкость

Лёгкий, как утренний бриз, спектакль наполнен тем самым французским шармом, который создаёт ощущение лёгкости даже в самых безумных ситуациях. Каждый поворот сюжета заставляет зрителей смеяться и с нетерпением ждать, как же герои выберутся из очередной нелепой ситуации. Спектакль подойдёт для всех, кто ценит лёгкие и искромётные комедии с запутанными сюжетами и неожиданными финалами.

Погрузитесь в вихрь весёлых событий и ощутите весь комический талант французской театральной традиции!

Режиссер
Саша Сергеев
В ролях
Виталий Жарков-Галицев
Александр Муравицкий
Денис Большев
Валерия Сигидина
Наталья Сергеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Санкт-Петербург, 31 августа
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Санкт-Петербург, 13 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1700 ₽

Фотографии

Безумный день, или Женитьба по-французски Безумный день, или Женитьба по-французски

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