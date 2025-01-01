Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Серая радуга
Киноафиша Серая радуга

Спектакль Серая радуга

Постановка
Один театр 18+
Режиссер Николай Русский
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сложные метафоры и Советская эстетика в постановке «Серая радуга» от «Одного театра»

Независимый «Один театр» из Краснодара представляет спектакль «Серая радуга», режиссером и автором текста которого выступил Николай Русский. Эта постановка исследует стилевые и художественные коды советской эпохи, создавая уникальную атмосферу.

В основе спектакля лежит стихотворение Евгения Евтушенко о профессоре «в костюме и не модном и не новом». Исходное событие — факт из жизни двух советских поэтов, которые, по приказу Сталина, создали уникальное природное явление — серую радугу.

Старики и молодость на сцене

На сцене пять молодых артистов с «припорошенной сединой» на волосах представляют образ советских стариков и их муз на номенклатурной даче. Однако, их задача гораздо сложнее. Артисты занимаются метапозиционным «сказанием» и «игрой», создавая пространство между реальностью и театром.

Темы старости и смерти

Спектакль становится сомнамбулической медитацией на темы старости и смерти. Он обращается к архетипическому советскому полубессознательному, заставляя зрителей задуматься о своей истории и культуре.

Не упустите возможность увидеть «Серую радугу», которая предлагает погружение в сложные и многослойные темы через призму советской эстетики. Это спектакль, который оставляет след в душе и заставляет размышлять.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 30 августа
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 800 ₽
Краснодар, 21 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Серая радуга Серая радуга Серая радуга Серая радуга Серая радуга

В ближайшие дни

Бахчисарайский фонтан
12+
Балет
Бахчисарайский фонтан
29 августа в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
15 декабря в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 800 ₽
Маша и Витя против Диких гитар
0+
Детский Детские елки
Маша и Витя против Диких гитар
22 декабря в 13:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше