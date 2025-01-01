Сложные метафоры и Советская эстетика в постановке «Серая радуга» от «Одного театра»

Независимый «Один театр» из Краснодара представляет спектакль «Серая радуга», режиссером и автором текста которого выступил Николай Русский. Эта постановка исследует стилевые и художественные коды советской эпохи, создавая уникальную атмосферу.

В основе спектакля лежит стихотворение Евгения Евтушенко о профессоре «в костюме и не модном и не новом». Исходное событие — факт из жизни двух советских поэтов, которые, по приказу Сталина, создали уникальное природное явление — серую радугу.

Старики и молодость на сцене

На сцене пять молодых артистов с «припорошенной сединой» на волосах представляют образ советских стариков и их муз на номенклатурной даче. Однако, их задача гораздо сложнее. Артисты занимаются метапозиционным «сказанием» и «игрой», создавая пространство между реальностью и театром.

Темы старости и смерти

Спектакль становится сомнамбулической медитацией на темы старости и смерти. Он обращается к архетипическому советскому полубессознательному, заставляя зрителей задуматься о своей истории и культуре.

Не упустите возможность увидеть «Серую радугу», которая предлагает погружение в сложные и многослойные темы через призму советской эстетики. Это спектакль, который оставляет след в душе и заставляет размышлять.