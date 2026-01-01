Оповещения от Киноафиши
18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+

О концерте

Вечер, посвященный Вере Комиссаржевской

В театральном кафе XIX века, расположенном в помещении бывшего театра «Пассаж», пройдет уникальный вечер, посвященный жизни великой русской актрисы Веры Комиссаржевской. Гостям предложат насладиться популярными песнями в исполнении молодых артистов Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Уютная атмосфера

Если вы цените атмосферу любви и творчества, этот вечер станет отличным выбором. Уют театрального кафе создаст романтическое настроение, а комплимент от театрального буфета войдет в стоимость билета, делая вечер еще более запоминающимся.

Знакомство с легендой

Вы сможете узнать больше о жизни и карьере Веры Комиссаржевской, именем которой назван Театр на Итальянской улице, 19. Эта очаровательная женщина оставила яркий след в истории русского театра, и в этот вечер вы сможете вновь вспомнить её достижения и вклад в искусство.

Музыка и творчество

Помимо увлекательной истории, зрители насладятся выступлением молодых и уже известных артистов театра, которые подарят вам мгновения эстетического наслаждения и трепета. Этот вечер обещает стать прекрасным подарком для всех любителей театра и музыки.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в атмосфере любви, творчества и романтики!

В ролях
София Большакова
Кристина Кузьмина
Керим Базаров
Иван Васильев
Василий Гетманов

Купить билет на концерт Вера Live

Март
1 марта воскресенье
22:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
26 марта четверг
22:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽
27 марта пятница
22:00
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
от 2000 ₽

