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Корсар
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Спектакль Корсар

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Корсар в Михайловском театре

22 марта 2023 года Михайловский театр представил новую редакцию балета «Корсар». Спектакль посвящен памяти выдающегося танцовщика и хореографа Никиты Долгушина, который утверждал: «Традиции будут живы только в том случае, если их воспринимать горячим сердцем и умом».

О постановке:
Новая версия «Корсара» стремится выразить уважение к мастерству хореографов прошлого, сочетая его с современными театральными достижениями. Балет обещает удивить зрителей своей технической сложностью и эмоциональной насыщенностью.

Сюжет и атмосфера:
Постановка перенесет зрителей в мир экзотических стран, где они смогут насладиться пряными ароматами восточного базара, заглянуть в гарем Сеид-паши и стать свидетелями захватывающих пиратских схваток. В этом ярком балете авантюрные приключения переплетаются с любовной линией, а характерные танцы соседствуют с классическими ансамблями и па-де-де.


Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться новым прочтением классики, которая будет воплощена на сцене с живыми эмоциями и техническим совершенством.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар Корсар

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