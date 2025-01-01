Сектор Газа: Восставший из ада — 25 лет

«Сектор Газа»: Концерт в честь 25-летия альбома «Восставший из Ада»

25 лет назад вышел последний альбом группы «Сектор Газа» — «Восставший из Ада». Эта пластинка стала значимой вехой в творчестве группы и ознаменовала финал её пути. Несмотря на множество мистических тем и сюжетов, связанных с потусторонними мирами, главный мотив альбома — это подлинная борьба между добром и злом.

Юрий Клинских, известный как Хой, мечтал о достойной презентации своего «детища». Хотя его планы не сбылись, мы рады сообщить, что 25 лет спустя у нас есть возможность отдать дань уважения его трудам. Этот невероятный шоу-концерт будет основан на песнях альбома «Восставший из Ада».

Участники и особенности шоу

На сцене выступят музыканты группы «Сектор Газа», а также старшая дочь Юрия Хоя, Ирина Клинских. В программе шоу — концертная постановка, в которой все треки будут исполнены в живом звучании. Сюжетная линия будет выстраиваться на основе мультфильма, специально подготовленного к этому событию.

Зрители увидят на сцене известные имена: Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов и Алексей Ушаков — легенды из эпохи 90-х. Вторая часть концерта будет включать главные хиты в исполнении групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки». Некоторые композиции прозвучат с использованием оригинальной голосовой дорожки Юрия Клинских, что позволит вновь почувствовать атмосферу золотого состава «Сектора».

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Такое нельзя пропустить!