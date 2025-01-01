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Секреты Джузеппе Арчимбольдо
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Секреты Джузеппе Арчимбольдо

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Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Погрузитесь в мир аллегорий: выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо» в «АртДинамикс»

Музей нового формата «АртДинамикс» открывает двери для всех любителей искусства и технологий. Его уникальная концепция объединяет различные направления и предлагает зрителям новые впечатления. В рамках этого проекта посетителей ждет выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо».

Аллегория в новом свете

Выставка предлагает взглянуть на аллегорические портреты художника XVI века по-новому. Работы представлены в иммерсивном мультимедийном формате, который создает эффект полного погружения в мир фантасмогоричных образов. Вы сможете увидеть объемные 3D-картины, которые в сочетании с современными технологиями визуальной проекции и звука помогут вам буквально ощутить атмосферу произведений итальянского мастера.

Иллюзия и загадка

Джузеппе Арчимбольдо был мастером визуальной иллюзии. Его картины представляют собой загадочные головоломки, в которых детали гармонично соединяются, образуя целостный человеческий образ. Эта техника позволяет акцентировать внимание на чертах характера и рассказывать истории героев его полотен.

Научитесь читать людей

Используя современные мультимедийные технологии, выставка приглашает вас заново открыть искусный замысел автора. Символика портретов Арчимбольдо поможет вам научиться "читать" человека по его лицу и разбираться в особенностях характера.

Не упустите возможность посетить выставку и разгадать секреты картин Джузеппе Арчимбольдо в «АртДинамикс». Это не просто выставка, а настоящее путешествие в мир искусства!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
24 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
25 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
26 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
27 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
28 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
29 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
30 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
31 июля
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
1 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
2 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
3 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
4 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
5 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
6 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
7 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
8 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
9 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
10 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
11 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
12 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
13 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
14 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
15 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
16 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
17 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
18 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
19 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
20 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
21 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
22 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
23 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
24 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
25 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
26 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
27 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
28 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
29 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
30 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
31 августа
Музей Artdynamics Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 10, бизнес-квартал «Арма»
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 950 ₽ 13:00 от 950 ₽ 14:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽ 16:00 от 950 ₽ 17:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽ 19:00 от 950 ₽ 20:00 от 950 ₽ 21:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей Artdynamics Санкт-Петербург, Гороховая, 49, литера Б, пространство Seno, 2 этаж, по винтовой лестнице
12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 20:00 от 1100 ₽ 21:00 от 1100 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Когда хочется стать искусством: мультимедийная выставка Джузеппе Арчимбольдо в Москве и Петербурге

В музее «АртДинамикс» оживают и без того удивительные картины Джузеппе Арчимбольдо. Судя по отзывам, это отличный способ провести свободное время и попытаться разгадать секреты полотен средневекового художника.

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Секреты Джузеппе Арчимбольдо Секреты Джузеппе Арчимбольдо Секреты Джузеппе Арчимбольдо

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