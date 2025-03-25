Когда хочется стать искусством: мультимедийная выставка Джузеппе Арчимбольдо в Москве и Петербурге

Меню
25 марта 2025 13:30
В музее «АртДинамикс» оживают и без того удивительные картины Джузеппе Арчимбольдо. Судя по отзывам, это отличный способ провести свободное время и попытаться разгадать секреты полотен средневекового художника.

Он опережал время, шел своим путем, а его картины украшали палаты императора Праги. В наши дни известно о 26 полотнах Джузеппе Арчибальдо — итальянского художника XVI века.

Увидев любое произведение Арчибальдо, вы не спутаете его ни с кем другим: рисуя овощи и фрукты, книги и чайники, животных и деревья он создавал портреты людей.

В пространстве музея «АртДинамикс» картины-головоломки, написанные художником много веков назад, оживают.

«АртДинамикс» — это творческая лаборатория, которая работает сразу в двух городах: в Москве (Нижний Сусальный переулок, 5/10) и Санкт-Петербурге (ул.Гороховая, 49 Б). где экспериментируют с искусством и технологиями, создавая новые точки восприятия творчества. Даже самые придирчивые зрители, блогеры и критики, обладающие острым взглядом на современное искусство, отмечают нестандартность и оригинальность подходов студии.

Блуждая по мультимедийным залам ощущаешь себя так, будто очутился в голове самого Арчимбольдо и наблюдаешь за потоком его сознания: баклажаны, куропатки и бутоны цветов перемещаются по стенам и собираются в причудливые образы жителей позднего средневековья.

Если воспользоваться аудио-гидом (для этого нужно взять с собой наушники), то можно узнать интересные факты из жизни художника, исследований искусствоведов и еще больше погрузиться в удивительную атмосферу картин. Может быть у вас получится разгадать ‎«‎Секреты Джузеппе Арчимбольдо».

Для посещения выставки доступны льготные билеты для студентов, многодетных, лиц с инвалидностью и других групп людей. Пушкинская карта не действительна. Подробности можно узнать на сайте музея «АртДинамикс».

Фото: pexels
Настя Евдокимова
