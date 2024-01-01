Оповещения от Киноафиши
Посещение смотровой площадки «Выше только любовь» в Москва-сити
Билеты от 0₽
Посещение смотровой площадки «Выше только любовь» в Москва-сити

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Посетите смотровую площадку в Москва-сити

Насладитесь уникальной смотровой площадкой на крыше небоскреба «ОКО», расположенной на высоте более 350 метров. Эта площадка не только самая высокая в Европе, но и предлагает захватывающий панорамный вид на московские улицы и проспекты, простирающиеся на десятки километров.

Что нужно знать о площадке

С площадки «Выше только любовь» открывается обзор на 360°, и она, безусловно, находится в числе лучших экскурсионных объектов на высоте. Важно отметить, что смотровая площадка не имеет остекления и крыши, что добавляет ощущение свободы и свежести.

Комфорт и услуги

На площадке созданы все условия для комфортного времяпровождения. Посетители могут насладиться бесплатным напитком (чай, кофе или лимонад) и десертом. Здесь также работают бар, сувенирный магазин, камера хранения и предоставляется Wi-Fi. Для любителей наблюдать вдаль есть возможность воспользоваться биноклем за дополнительную плату.

Открыто для всех

На площадку могут приходить все желающие - друзья, семьи, бизнес-партнеры и гости столицы. Здесь найдется место для всех, а уютные пледы и папахи помогут создать атмосферу даже в прохладный день. Если погода не позволяет провести время на площадке, вы сможете перенести свой визит на другую дату.

Правила посещения

Билет, приобретенный для посещения площадки, действителен в течение всего дня, и дополнительно вы всегда можете изменить дату визита, связавшись с организаторами. Обратите внимание, что дети младше 6 лет не допускаются, а до 16 лет - только в сопровождении взрослых.

С площадки «Выше только любовь» у вас останутся незабываемые впечатления и яркие эмоции. Приезжайте с близкими, и открывайте для себя прекрасные пейзажи Москвы!

