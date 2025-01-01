Спектакль Сеңелкәш / Ася

Тургенев на татарском: новая постановка в камаловском театре

Произведения Ивана Сергеевича Тургенева никогда ранее не ставились на сцене татарского театра. В новом спектакле герои одной из лучших и загадочных повестей, по мнению современников великого русского писателя, заговорят на татарском языке.

Творческий проект

Работа над спектаклем началась в рамках масштабного проекта Союза театральных деятелей России – чемпионата «АртМастерс Регионы». Сборная молодых профессионалов театра Приволжского федерального округа, в которую вошли представители разных театральных профессий из Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Кировской, Нижегородской и Самарской областей, в сжатые сроки создала театральный эскиз на площадке камаловского театра.

Команда исполнителей

Постановщиком эскиза стала режиссер театра Лилия Ахметзянова, а роли сыграли молодые артисты театра. В марте эскиз по повести «Ася» был показан в Москве и признан жюри одним из лучших.

Продолжение работы

Театр принял решение продолжить творческое исследование классического сюжета, и зарисовка переросла в полноценный спектакль. Зритель увидит театральную версию известной повести, которая поведает историю о чистой и возвышенной любви, разбившейся о предрассудки мира, стихии чувств и благоразумия, безрассудстве и мнимой свободе выбора, способной разрушить мечты.

Спектакль создан на основе театрального этюда, разработанного участниками проекта "Командные соревнования «АртМастерс-Регионы» по направлению "Театр".