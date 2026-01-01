Ханума
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 16+
Романтическая комедия по пьесе Авксентия Цагарели «Ханума»

Театр имени Габдуллы Кариева приглашает зрителей на спектакль «Ханума». В центре сюжета — богатый купец Микич Котрянц, который мечтает получить дворянское звание. Он планирует выдать свою дочь Сону замуж за разорившегося князя, что станет его ticket в высшее общество. Однако у Соны уже есть избранник — учитель французского языка, пения и танцев Котэ.

Сюжетная борьба развернётся между двумя свахами — Кабато и Ханумой, которые будут препятствовать влюблённым в достижении их счастья. Молодой паре предстоит преодолеть множество трудностей и совершить неожиданный поступок, который ранее казался невозможным. Эта история о любви и социальных противоречиях точно найдет отклик в сердцах зрителей.

Спектакль «Ханума» обещает стать потрясающим представлением, которое объединяет романтику и комедию, а также поднимает важные вопросы о любви и выборах в жизни. Приходите и узнайте, сумеют ли герои преодолеть все преграды на своем пути к счастью!

25 июня четверг
18:30
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 450 ₽

