Спектакль «Жизнь взаймы» — погружение в мир эмоций

«Жизнь взаймы» — это спектакль по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, который погружает зрителя в глубоко лиричное и пронзительно честное размышление о любви, страхе и времени. Эта история о встрече двух одиноких людей, каждый из которых живёт на грани, пытаясь наполнить своё существование смыслом и чувствами.

О чем спектакль?

Что значит — жить по-настоящему, если жизнь кажется временной, как комната в отеле или билет в один конец? В спектакле зрители увидят, как главные герои сталкиваются с внутренней пустотой и тревогой, стремясь ускользнуть от них.

Актерский состав

На сцене театра «Многоточие» выступают любимые многими актёры:

Никита Паршин — звезда телесериала «Молодёжка», исполняет главную роль

Лили Журавлёва

Эдгард Арутюнов

Артём Брагин

Владимир Беззуб

Екатерина Орлова

Андрей Дубоносов

Дана Емельянова

Тематика и настрой

В спектакле особое место занимает персонаж Смерти, который не пугает, а является молчаливым напоминанием о хрупкости каждого момента. Это присутствие не даёт героям забыть о главном: только сталкиваясь с конечностью, мы начинаем по-настоящему чувствовать вкус жизни.

Задумка постановки

«Жизнь взаймы» — это не просто адаптация романа, это пространство для личного откровения. Спектакль задает важные вопросы: умеем ли мы жить здесь и сейчас? Почему по-настоящему живыми мы становимся лишь тогда, когда сталкиваемся с границей? И что значит — быть живым, если завтра может не наступить?

Это спектакль для тех, кто хочет почувствовать. Для тех, кто не боится смотреть в глаза утрате, чтобы яснее увидеть любовь. И для тех, кто знает: жизнь — это не то, что мы получаем, а то, что мы успеваем отдать.

Творческая команда