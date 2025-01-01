Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1600₽
Киноафиша Жизнь взаймы

Спектакль Жизнь взаймы

16+
Режиссер Светлана Бутузова
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Жизнь взаймы» — погружение в мир эмоций

«Жизнь взаймы» — это спектакль по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, который погружает зрителя в глубоко лиричное и пронзительно честное размышление о любви, страхе и времени. Эта история о встрече двух одиноких людей, каждый из которых живёт на грани, пытаясь наполнить своё существование смыслом и чувствами.

О чем спектакль?

Что значит — жить по-настоящему, если жизнь кажется временной, как комната в отеле или билет в один конец? В спектакле зрители увидят, как главные герои сталкиваются с внутренней пустотой и тревогой, стремясь ускользнуть от них.

Актерский состав

На сцене театра «Многоточие» выступают любимые многими актёры:

  • Никита Паршин — звезда телесериала «Молодёжка», исполняет главную роль
  • Лили Журавлёва
  • Эдгард Арутюнов
  • Артём Брагин
  • Владимир Беззуб
  • Екатерина Орлова
  • Андрей Дубоносов
  • Дана Емельянова

Тематика и настрой

В спектакле особое место занимает персонаж Смерти, который не пугает, а является молчаливым напоминанием о хрупкости каждого момента. Это присутствие не даёт героям забыть о главном: только сталкиваясь с конечностью, мы начинаем по-настоящему чувствовать вкус жизни.

Задумка постановки

«Жизнь взаймы» — это не просто адаптация романа, это пространство для личного откровения. Спектакль задает важные вопросы: умеем ли мы жить здесь и сейчас? Почему по-настоящему живыми мы становимся лишь тогда, когда сталкиваемся с границей? И что значит — быть живым, если завтра может не наступить?

Это спектакль для тех, кто хочет почувствовать. Для тех, кто не боится смотреть в глаза утрате, чтобы яснее увидеть любовь. И для тех, кто знает: жизнь — это не то, что мы получаем, а то, что мы успеваем отдать.

Творческая команда

  • Театр-постановщик: Театр «Многоточие»
  • Режиссёр: Светлана Бутузова
  • Хореограф: Лилия Дубровская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽
7 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
17:00 от 1600 ₽
17 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Жизнь взаймы Жизнь взаймы Жизнь взаймы Жизнь взаймы

В ближайшие дни

Сказка про репку
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Сказка про репку
10 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
10 сентября в 19:00 Театр Эстрады
от 2000 ₽
Человек из Подольска
16+
Драма
Человек из Подольска
7 сентября в 19:00 Около дома Станиславского
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше