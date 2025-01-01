Меню
Чехов. Лебединая песня
Билеты от 800₽
Киноафиша Чехов. Лебединая песня

Спектакль Чехов. Лебединая песня

Постановка
Театральный особняк
Продолжительность 1 час, без антракта
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Лебединая песня» — спектакль о размышлениях и покаянии

Ночь. Сцена провинциального театра. Артист Василий Васильевич Светловидов, проснувшись во хмелю после своего бенефиса, обнаруживает себя в темноте опустевшей сцены. Это место — театр, волшебное пространство, где оживают не только воспоминания о прошлом, но и мечты, так и не сбывшиеся в реальной жизни.

Размышления о пройденном пути

На сцене начинается «лебединая песня» — глубокое размышление о самом себе. Василий Васильевич переживает момент осознания всего прожитого пути. Здесь нет лишних слов, только откровение: покаяние за «зарытый талант», признание собственной утраты. Он понимает, как много он упустил, как потерял себя, как «опошлил и изломал свой язык». Старость — незаметно пришедшая, но теперь ставшая очевидной, нависшая над ним.

«Спета песня!»

«Зарыл я талант, опошлил и изломал свой язык, потерял образ и подобие… Не чувствовал раньше, но сегодня… когда проснулся, поглядел назад, а за мною 68 лет. Только сейчас увидел старость! Спета песня!» — эти слова артист произносит, глядя в темную бездну сцены, как бы прощаясь с собой и с тем, что не успел или не смог осуществить.

Театр как место магии и размышлений

Хотя внешне ситуация кажется простой, театр, как всегда, таит в себе множество загадок. Здесь ничто не является случайным: каждая тень на сцене, каждый звук, каждый жест — это часть поиска смысла, и это поиск никогда не заканчивается. В этом спектакле театр становится не только местом творчества, но и местом саморазмышления, где вопросы о жизни, утраченных шансах и осознании своей роли в мире приобретают особую глубину.

Режиссер
Леонид Краснов
В ролях
Леонид Краснов
Геннадий Юдин
Арсений Амельченко

Купить билет на спектакль

Расписание

6 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
18:30 от 800 ₽ 19:00 от 1000 ₽

Фотографии

