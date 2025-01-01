Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Луйсмари. Ода к радости
Билеты от 1500₽
Киноафиша Луйсмари. Ода к радости

Спектакль Луйсмари. Ода к радости

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Не комедия и не трагедия...

Это не комедия, хотя здесь есть, чему улыбнуться. Это не трагедия, хотя поплакать есть над чем. По жанру — это, скорее всего, еще один из библейских рассказов, как ни высоко это сравнение. Действие происходит в начале 20-го века.

От утраты к надежде
Маленькая армянская девочка по имени Луйсмари, что означает «Свет», потеряв родных во время геноцида, перебирается в Америку к богатой тётушке, живущей в маленьком городке на юге США. Но тут её ждет холодный прием: никому она не нужна и не интересна, даже родственнице.

Свет в душе
Никто не жалеет сироту, но ей этого и не нужно! Сердце её полно любовью к людям. Луйсмари готова преподать уроки добра и любви окружающим, полюбить всех и помочь каждому.

Режиссер
Александр Алферов
В ролях
Зита Бадалян
Софья Торосян
Виктория Яременко
Аида Агабекян
Алексей Бигони-Самойлов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Луйсмари. Ода к радости Луйсмари. Ода к радости Луйсмари. Ода к радости Луйсмари. Ода к радости

В ближайшие дни

Республика ШКИД
0+
Мюзикл Детский
Республика ШКИД
1 ноября в 16:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 1000 ₽
Мы есть
6+
Детский Музыка
Мы есть
20 сентября в 15:00 VS Театр
от 1500 ₽
Пигмалион
18+
Премьера Драма
Пигмалион
19 сентября в 19:00 Театр на Бронной
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше