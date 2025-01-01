Спектакль Луйсмари. Ода к радости

Не комедия и не трагедия...

Это не комедия, хотя здесь есть, чему улыбнуться. Это не трагедия, хотя поплакать есть над чем. По жанру — это, скорее всего, еще один из библейских рассказов, как ни высоко это сравнение. Действие происходит в начале 20-го века.

От утраты к надежде

Маленькая армянская девочка по имени Луйсмари, что означает «Свет», потеряв родных во время геноцида, перебирается в Америку к богатой тётушке, живущей в маленьком городке на юге США. Но тут её ждет холодный прием: никому она не нужна и не интересна, даже родственнице.

Свет в душе

Никто не жалеет сироту, но ей этого и не нужно! Сердце её полно любовью к людям. Луйсмари готова преподать уроки добра и любви окружающим, полюбить всех и помочь каждому.