Спектакль Щелкунчик

Классический балет и любимая новогодняя сказка

Балет «Щелкунчик» по мотивам повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» на музыку Петра Чайковского состоялась 18 декабря 1892 года. С тех пор этот спектакль уже более ста лет сохраняет титул одного из самых востребованных зимних представлений!

О спектакле

«Щелкунчик» — это яркий и неповторимый балет-феерия, поставленный в классической хореографии. Зрителей ждет волшебная атмосфера праздника: ожившие куклы, горящая огнями ёлка и колоритные персонажи — нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц.

Эта сказочная история, воплощенная артистами театра, захватит внимание как детей, так и взрослых, предлагая всем окунуться в мир чудес и волшебства. Не упустите возможность стать частью этого масштабного зрелища!