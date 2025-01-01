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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

0+
Режиссер Мариус Петипа, Александр Маношкин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Классический балет и любимая новогодняя сказка

Балет «Щелкунчик» по мотивам повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» на музыку Петра Чайковского состоялась 18 декабря 1892 года. С тех пор этот спектакль уже более ста лет сохраняет титул одного из самых востребованных зимних представлений!

О спектакле
«Щелкунчик» — это яркий и неповторимый балет-феерия, поставленный в классической хореографии. Зрителей ждет волшебная атмосфера праздника: ожившие куклы, горящая огнями ёлка и колоритные персонажи — нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц.

Эта сказочная история, воплощенная артистами театра, захватит внимание как детей, так и взрослых, предлагая всем окунуться в мир чудес и волшебства. Не упустите возможность стать частью этого масштабного зрелища!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Карнавал Санкт-Петербург, Невский просп., 39, Городской дворец творчества юных
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

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