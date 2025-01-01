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Щелкунчик
Билеты от 800₽
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Спектакль Щелкунчик

Постановка
Точка ру 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сказка о Щелкунчике и Мышином Короле

Приглашаем юных зрителей на волшебный спектакль с участием кукол, который перенесет вас в мир сказок из детства. Это история о храброй Мари, которая, преодолев страх перед полчищем мышей, решается прийти на помощь Щелкунчику. Она готова пожертвовать своими красивыми платьями, сладостями и любимыми игрушками ради спасения жизни другого.

В нашем спектакле Мари и Щелкунчик противостоят Мышиному Королю в неравном бою, где дружба и самоотверженность становятся главными героями. Эта постановка не только развлекает, но и учит детей важным жизненным урокам о смелости и жертве.

Музыка и танцы

Спектакль наполнен яркими танцами и удивительными песнями, которые созданы на основе волшебной музыки Эдварда Грига. Зрителей ждет настоящее музыкальное путешествие, где ритмы современных композиторов переплетаются с таинственным языком Эрнста Гофмана.

Мистерия об орехе «Кракатук»

Особое внимание в спектакле уделяется мистерии об орехе «Кракатук», которая открывает новые смыслы в давно известной истории. Это не только захватывающая история, но и возможность расширить кругозор современного ребенка, погрузив его в удивительный мир сказок Гофмана.

Не упустите шанс подарить своим детям незабываемые моменты и волшебство театра!

Режиссер
Сергей Сафронов-Болшев
В ролях
Андрей Ворошилов
Евгения Ибрагимова
Сергей Сафронов-Болшев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
12:00 от 800 ₽
16 августа
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
12:00 от 800 ₽
27 сентября
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
12:00 от 800 ₽
21 декабря
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
12:00 от 800 ₽
2 января
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
12:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
4 января
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
12:00 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽
7 января
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
14:00 от 800 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

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