Щелкунчик в джазе
Киноафиша Щелкунчик в джазе

Щелкунчик в джазе

6+
Возраст 6+

О концерте

Щелкунчик в джазе — премьера в Imperial Hall!

Любимая музыка Чайковского предстанет в новом звучании! В музыкальном формате джазового трио выступят именитые виртуозы Санкт-Петербурга. Автор проекта — пианист и композитор Александр Маслов, создатель Classica in JAZZ.

Его сюита Щелкунчик в джазе включает самые известные номера балета П. А. Чайковского, в том числе Вальс цветов, Танец феи Драже, Марш и Танец маленьких пастушков. Вместо привычной классики зрители услышат элегантную импровизацию и свежую энергию джаза!

Вместе с Александром Масловым на сцене выступят:

  • Павел Чижик — вибрафон, ударные, один из самых ярких перкуссионистов;
  • Арсений Зоточев — контрабас, солист Капеллы Санкт-Петербурга.

Эти бескомпромиссные профессионалы превращают музыку в живой разговор, где классика встречается со свободой джаза. Кроме Щелкунчика, в программе также будут звучать:

  • «Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова;
  • фантазии на темы из Евгения Онегина, Золотого петушка, а также опер Глинки и Бородина.

Каждое произведение в этом концерте меняет облик: рояль создает яркие музыкальные картины, контрабас придаёт им глубину, а вибрафон добавляет мерцающее звучание, словно свет софитов на сцене. Знакомые мелодии обретают лёгкость и свободу джазового стиля, превращаясь в живую историю, которую музыканты рассказывают здесь и сейчас.

А главное — Щелкунчик неизменно ассоциируется с волшебством зимних праздников. Подарите себе и своим близким идеальное новогоднее настроение — приходите на премьеру Щелкунчика в джазе в Imperial Hall!

Программа концерта:

1 отделение

  • П. Чайковский / А. Маслов. Джазовая сюита Щелкунчик:
    • (1) Маленькая увертюра
    • (2) Марш
    • (3) Танец Феи Драже
    • (4) Трепак
    • (5) Арабский танец
    • (6) Китайский танец
    • (7) Танец пастухов
    • (8) Вальс цветов
  • Н. Римский-Корсаков / А. Маслов. Полет шмеля

2 отделение

  • М. Таривердиев / А. Маслов. Вальс и мелодия из к/ф Ирония судьбы, или с лёгким паром
  • А. Цфасман. Снежинки
  • А. Менкен / А. Маслов. Аладдин
  • А. Маслов. Новогодняя фантазия

Исполнители:

  • Александр Маслов - фортепиано, аранжировки
  • Павел Чижик - вибрафон
  • Иван Мясников - контрабас

Продолжительность шоу: 2 часа, включая антракт.

Категория: 6+

Купить билет на концерт Щелкунчик в джазе

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 1500 ₽

Фотографии

Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе Щелкунчик в джазе

Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
