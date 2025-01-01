Щелкунчик в джазе — премьера в Imperial Hall!

Любимая музыка Чайковского предстанет в новом звучании! В музыкальном формате джазового трио выступят именитые виртуозы Санкт-Петербурга. Автор проекта — пианист и композитор Александр Маслов, создатель Classica in JAZZ.

Его сюита Щелкунчик в джазе включает самые известные номера балета П. А. Чайковского, в том числе Вальс цветов, Танец феи Драже, Марш и Танец маленьких пастушков. Вместо привычной классики зрители услышат элегантную импровизацию и свежую энергию джаза!

Вместе с Александром Масловым на сцене выступят:

Павел Чижик — вибрафон, ударные, один из самых ярких перкуссионистов;

Арсений Зоточев — контрабас, солист Капеллы Санкт-Петербурга.

Эти бескомпромиссные профессионалы превращают музыку в живой разговор, где классика встречается со свободой джаза. Кроме Щелкунчика, в программе также будут звучать:

«Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакова;

фантазии на темы из Евгения Онегина, Золотого петушка, а также опер Глинки и Бородина.

Каждое произведение в этом концерте меняет облик: рояль создает яркие музыкальные картины, контрабас придаёт им глубину, а вибрафон добавляет мерцающее звучание, словно свет софитов на сцене. Знакомые мелодии обретают лёгкость и свободу джазового стиля, превращаясь в живую историю, которую музыканты рассказывают здесь и сейчас.

А главное — Щелкунчик неизменно ассоциируется с волшебством зимних праздников. Подарите себе и своим близким идеальное новогоднее настроение — приходите на премьеру Щелкунчика в джазе в Imperial Hall!

Программа концерта:

1 отделение

П. Чайковский / А. Маслов. Джазовая сюита Щелкунчик: (1) Маленькая увертюра (2) Марш (3) Танец Феи Драже (4) Трепак (5) Арабский танец (6) Китайский танец (7) Танец пастухов (8) Вальс цветов

Н. Римский-Корсаков / А. Маслов. Полет шмеля

2 отделение

М. Таривердиев / А. Маслов. Вальс и мелодия из к/ф Ирония судьбы, или с лёгким паром

А. Цфасман. Снежинки

А. Менкен / А. Маслов. Аладдин

А. Маслов. Новогодняя фантазия

Исполнители:

Александр Маслов - фортепиано, аранжировки

Павел Чижик - вибрафон

Иван Мясников - контрабас

Продолжительность шоу: 2 часа, включая антракт.

Категория: 6+