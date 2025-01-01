Любимая музыка Чайковского предстанет в новом звучании! В музыкальном формате джазового трио выступят именитые виртуозы Санкт-Петербурга. Автор проекта — пианист и композитор Александр Маслов, создатель Classica in JAZZ.
Его сюита Щелкунчик в джазе включает самые известные номера балета П. А. Чайковского, в том числе Вальс цветов, Танец феи Драже, Марш и Танец маленьких пастушков. Вместо привычной классики зрители услышат элегантную импровизацию и свежую энергию джаза!
Вместе с Александром Масловым на сцене выступят:
Эти бескомпромиссные профессионалы превращают музыку в живой разговор, где классика встречается со свободой джаза. Кроме Щелкунчика, в программе также будут звучать:
Каждое произведение в этом концерте меняет облик: рояль создает яркие музыкальные картины, контрабас придаёт им глубину, а вибрафон добавляет мерцающее звучание, словно свет софитов на сцене. Знакомые мелодии обретают лёгкость и свободу джазового стиля, превращаясь в живую историю, которую музыканты рассказывают здесь и сейчас.
А главное — Щелкунчик неизменно ассоциируется с волшебством зимних праздников. Подарите себе и своим близким идеальное новогоднее настроение — приходите на премьеру Щелкунчика в джазе в Imperial Hall!
Продолжительность шоу: 2 часа, включая антракт.
Категория: 6+