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Счастливый случай
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Спектакль Счастливый случай

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Эксцентричная комедия о любви

Приглашаем вас на веселую и яркую постановку, которая подарит заряд отличного настроения! Это комедия о любви, женской дружбе и том, как иногда случайности могут изменить жизнь к лучшему.

Почему стоит прийти?

Эта комедия — прекрасный выбор для тех, кто хочет провести вечер с улыбкой. Уютная атмосфера, забавные перипетии героев и неподдельный оптимизм спектакля подарят вам настоящее наслаждение и напомнят, что любовь может быть совершенно непредсказуемой, но всегда желанной.

Не упустите шанс стать частью этой веселой и вдохновляющей истории!

Режиссер
Анна Варпаховская
В ролях
Жанна Эппле
Наталья Хорохорина
Святослав Ещенко
Анатолий Котенев
Олег Акулич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
3 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
10 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
17 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
24 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
31 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
7 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
14 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
14:00 от 1000 ₽
21 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
14:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
5 октября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
14:00 от 1000 ₽
12 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
12:00 от 1500 ₽
19 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
12:00 от 1500 ₽
26 октября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
4 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
20:00 от 1500 ₽
9 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
13:30 от 1500 ₽
16 ноября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
12:00 от 1500 ₽
23 ноября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай Счастливый случай

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