«Спящая красавица» Московского государственного Детского музыкального театра им. Н.И. Сац

Приглашаем вас на волшебный балет «Спящая красавица», который состоится на сцене Московского государственного академического Детского музыкального театра им. Н.И. Сац. Это феерическое представление в двух действиях создано на основе музыки великого композитора Петра Ильича Чайковского и либретто Мариуса Петипа, вдохновленного сказкой Шарля Перро.

История создания

Замысел балета, основанный на сказке «Красавица спящего леса» (1697), принадлежит князю Всеволожскому, директору императорских театров. Он обратился к Чайковскому с идеей воссоздать придворный балетный спектакль Франции XVII-XVIII веков. В сотрудничестве с хореографом Мариусом Петипа, который ранее создавал либретто для других балетов композитора, была разработана уникальная концепция.

Одной из интересных особенностей постановки стало введение правила, по которому роль злой феи Карабос исполняют мужчины. Первые афиши определяли жанр представления как балет-феерию, и сегодня «Спящая красавица» по праву считается энциклопедией классического танца.

О спектакле

Балет «Спящая красавица» — это не просто сказочный спектакль, а настоящая феерия, которая погружает зрителя в мир волшебства и красоты. Яркие визуальные решения, великолепная музыка Чайковского и глубокий философский подтекст делают это представление незабываемым.

Сюжет, знакомый всем с детства, рассказывает о принцессе, которая проспала сто лет, и о том, как только поцелуй прекрасного принца смог разбудить ее от колдовского сна. Чайковский в своей партитуре смог поднять музыку на новый уровень, превратив ее из «подчиненного состояния» в самостоятельное произведение искусства.

Не пропустите!

Это великолепное представление продлится два с половиной часа и перенесет вас в волшебный мир детства. Не упустите возможность увидеть «Спящую красавицу» на сцене Детского музыкального театра им. Н.И. Сац!