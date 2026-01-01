Спектакль Санта успеет?!

Новогодний спектакль для детей от 4 лет в Dreamville

Вас ждет незабываемое приключение в самом сердце Нового года! В этом спектакле, как в сказке, вы окажетесь в Дримвиле — волшебном месте, откуда отправляется поезд в «Клаусдор», дом Санты. Здесь вы сможете заглянуть в его мастерскую, узнать, что он предпочитает к чаю, и, конечно же, обнять самого доброго и веселого Санту на свете!

Сложности в Рождественскую ночь

Но не все так просто! Тучи сгущаются над домом Санты. Дети на Земле стало так много, что Санте и его помощникам не справиться с таким количеством подарков. Не хватит рук, чтобы все упаковать, и ног, чтобы обойти все дома. Неужели кто-то останется без подарка и перестанет верить в чудо?

Вы — герой!

В этом спектакле зрители становятся не просто наблюдателями, а настоящими участниками. Вам предстоит стать героем и изменить ход событий! Здесь не нужно сидеть на месте — вы будете активно вовлечены в происходящее, а герои так близко, что захватывает дух.

