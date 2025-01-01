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Самый добрый волк
Киноафиша Самый добрый волк

Спектакль Самый добрый волк

Постановка
Театр сказки 0+
Режиссер Владислав Костин
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для самый маленьких

«Самый добрый волк» — это трогательная постановка малой формы, основанная на оригинальной сказке современной бельгийской писательницы Жюли Бинд «Страшный милый волк». Спектакль, созданный с использованием кукол, масок и трансформирующихся объектов, предлагает зрителям погрузиться в волшебный мир, где на первый план выходят важные темы сочувствия, взаимопонимания и семейной любви.

Формат и особенности

Используя забавные трюки и уникальные сценические решения, авторы постановки находят необычные способы взаимодействия со зрителем. Куклы и маски не просто украшают спектакль, но и помогают выразить эмоциональную глубину персонажей, делая сказку живой и увлекательной.

Для семейного просмотра

«Самый добрый волк» рекомендуется для семейного просмотра. Этот спектакль станет отличным поводом для обсуждения с ребёнком важных вопросов о доброте и заботе о близких. Постановка также уникальна тем, что до сих пор не имела других интерпретаций на сцене театра кукол, что делает её особенно интересной и оригинальной.

Приходите всей семьей, чтобы вместе пережить эту необычную историю, обсудить увиденное и, возможно, открыть для себя новые грани привычных понятий о добре и зле.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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