Снежная королева
6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Детский спектакль «Снежная королева»

Спектакль «Снежная королева» основан на знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена. Это произведение стало классикой и продолжает очаровывать зрителей по всему миру. Уникальные театральные решения и музыка создают неповторимую атмосферу зимней сказки.

Сюжет

История маленькой Герды — это захватывающее приключение о любви и дружбе. Она отправляется в путь, не побоявшись опасностей, чтобы найти своего братца Кая. Однажды осколок волшебного зеркала попадает Каю в глаз, и его сердце замерзает. Зимним морозным днем Кая уносит Снежная королева, а смелая Герда решает не останавливаться и отправляется на его поиски.

Команда спектакля

Режиссером данной постановки стала Анна Демина. Художник-декоратор — Александра Сапешко, а за свет и звук отвечает Анна Хруст. Музыку к спектаклю создал Евгений Малышев.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Ольга Ермакова, Диана Лукьянова и Даниил Рагин, которые воплотят на сцене магию этой захватывающей истории.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений вместе с Гердой!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
17:00
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
от 1200 ₽
10 января суббота
17:00
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
от 1200 ₽
31 января суббота
17:00
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
от 1200 ₽

