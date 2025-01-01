Детский спектакль «Снежная королева»

Спектакль «Снежная королева» основан на знаменитой сказке Ханса Кристиана Андерсена. Это произведение стало классикой и продолжает очаровывать зрителей по всему миру. Уникальные театральные решения и музыка создают неповторимую атмосферу зимней сказки.

Сюжет

История маленькой Герды — это захватывающее приключение о любви и дружбе. Она отправляется в путь, не побоявшись опасностей, чтобы найти своего братца Кая. Однажды осколок волшебного зеркала попадает Каю в глаз, и его сердце замерзает. Зимним морозным днем Кая уносит Снежная королева, а смелая Герда решает не останавливаться и отправляется на его поиски.

Команда спектакля

Режиссером данной постановки стала Анна Демина. Художник-декоратор — Александра Сапешко, а за свет и звук отвечает Анна Хруст. Музыку к спектаклю создал Евгений Малышев.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры: Ольга Ермакова, Диана Лукьянова и Даниил Рагин, которые воплотят на сцене магию этой захватывающей истории.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и приключений вместе с Гердой!