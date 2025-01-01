Спектакль Теремок

БТК представляет новую интерпретацию классической детской сказки «Теремок». Эта работа становится логичным продолжением репертуара театра, который уже включает спектакли для самых маленьких зрителей, такие как «Колобок» и «Я с тобой».
Уроки дружбы и взаимопонимания
Спектакль Дарьи Левингер использует знакомый текст «Теремка» для обсуждения важных тем с детьми. Он расскажет о том, как устроен наш мир, как научиться уступать, дружить с соседями и мирно разрешать конфликты.
Развитие социальных навыков
«Теремок» поможет малышам с раннего возраста развивать такие важные качества, как умение уживаться и понимать друг друга. Эти навыки станут основой для становления чуткого и внимательного взрослого в будущем.