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Теремок
Киноафиша Теремок

Спектакль Теремок

Постановка
Большой театр кукол 0+
Режиссер Дарья Левингер
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Классика детской литературы на сцене


БТК представляет новую интерпретацию классической детской сказки «Теремок». Эта работа становится логичным продолжением репертуара театра, который уже включает спектакли для самых маленьких зрителей, такие как «Колобок» и «Я с тобой».

Уроки дружбы и взаимопонимания
Спектакль Дарьи Левингер использует знакомый текст «Теремка» для обсуждения важных тем с детьми. Он расскажет о том, как устроен наш мир, как научиться уступать, дружить с соседями и мирно разрешать конфликты.

Развитие социальных навыков
«Теремок» поможет малышам с раннего возраста развивать такие важные качества, как умение уживаться и понимать друг друга. Эти навыки станут основой для становления чуткого и внимательного взрослого в будущем.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

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