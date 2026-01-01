Русская и зарубежная классика
6+
О концерте

Классическая музыка в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра

Третий концерт Уральского молодёжного симфонического оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Филатова в рамках фестиваля «Сириус — Роза Хутор» представит встречу двух традиций: чешской линии европейской классики и русской оркестровой школы.

Первое отделение: чешские композиторы

Программа начнётся с произведений двух выдающихся представителей чешской музыки. Ян Стамиц, уроженец Богемии и один из основателей мангеймской школы, оказал значительное влияние на развитие оркестрового мышления XVIII века. Именно его мангеймская симфония стала основой для дальнейшего развития симфонического жанра, лежащего в основе произведений таких мастеров, как Гайдн, Моцарт и Бетховен.

Среди произведений, которые будут исполнены, выделяется кларнетовый Концерт Стамица, в котором солирует лауреат международных конкурсов и солист Санкт-Петербургского Дома музыки Лев Журавский. Также прозвучит симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава», считающаяся одним из наиболее узнаваемых произведений романтизма и символом чешской культуры.

Второе отделение: русская классика

Во втором отделении слушатели смогут насладиться яркой и сказочной русской музыкой. В программе — «Волшебное озеро», фрагменты из «Сказки о царе Салтане», «Жар-птицы» и музыкальные иллюстрации к пушкинской «Метели». Эти сочинения давно завоевали сердца зрителей благодаря своей эмоциональности и выразительности.

Все четыре композитора — Римский-Корсаков, Лядов, Свиридов и Стравинский — связаны с петербургской музыкальной школой, и каждый из них интерпретировал свое наследие по-своему. Это создает уникальную возможность для зрителей осознать стильовые переклички и открыть пространство для своей творческой фантазии.

Программа концерта

Первое отделение

  • Бедржих Сметана (1824–1884): Симфоническая поэма «Влтава» из цикла «Моя Родина»
  • Ян Стамиц (1717–1757): Концерт для кларнета с оркестром си-бемоль мажор
  • I. Allegro moderato
  • II. Adagio
  • III. Poco presto
  • Солист: Лев Журавский (кларнет)

Второе отделение

  • Николай Римский-Корсаков (1844–1908): Музыкальная картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Анатолий Лядов (1855–1914): Симфоническая картина «Волшебное озеро», op. 62
  • Георгий Свиридов (1915–1988): Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»; Тройка — Романс — Вальс
  • Игорь Стравинский (1882–1971): Сюита из балета «Жар-птица»; Хоровод царевен — Колыбельная Жар-птицы — Поганый пляс Кащеева царства — Финал

Продолжительность концерта — 1 час 30 мин с антрактом. Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.

Июнь
21 июня воскресенье
18:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1800 ₽

