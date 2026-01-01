Русская и зарубежная классика

Третий концерт Уральского молодёжного симфонического оркестра под управлением дирижёра Дмитрия Филатова в рамках фестиваля «Сириус — Роза Хутор» представит встречу двух традиций: чешской линии европейской классики и русской оркестровой школы.
Программа начнётся с произведений двух выдающихся представителей чешской музыки. Ян Стамиц, уроженец Богемии и один из основателей мангеймской школы, оказал значительное влияние на развитие оркестрового мышления XVIII века. Именно его мангеймская симфония стала основой для дальнейшего развития симфонического жанра, лежащего в основе произведений таких мастеров, как Гайдн, Моцарт и Бетховен.
Среди произведений, которые будут исполнены, выделяется кларнетовый Концерт Стамица, в котором солирует лауреат международных конкурсов и солист Санкт-Петербургского Дома музыки Лев Журавский. Также прозвучит симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава», считающаяся одним из наиболее узнаваемых произведений романтизма и символом чешской культуры.
Во втором отделении слушатели смогут насладиться яркой и сказочной русской музыкой. В программе — «Волшебное озеро», фрагменты из «Сказки о царе Салтане», «Жар-птицы» и музыкальные иллюстрации к пушкинской «Метели». Эти сочинения давно завоевали сердца зрителей благодаря своей эмоциональности и выразительности.
Все четыре композитора — Римский-Корсаков, Лядов, Свиридов и Стравинский — связаны с петербургской музыкальной школой, и каждый из них интерпретировал свое наследие по-своему. Это создает уникальную возможность для зрителей осознать стильовые переклички и открыть пространство для своей творческой фантазии.
Продолжительность концерта — 1 час 30 мин с антрактом. Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.