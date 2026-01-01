Волшебство классического балета на гала-концерте Пермского театра
Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» на федеральной территории соберет ведущих звезд классической сцены. Одним из ярких событий станет гала-концерт Пермского балета, который продемонстрирует многогранную палитру классического и современного репертуара одного из самых известных российских балетных коллективов.
В программе вечера зрители увидят как классические шедевры XIX века, так и современные хореографические миниатюры. Концерт пройдет в несколько отделений, каждое из которых откроет уникальные моменты из легендарных балетов.
Программа концерта
I отделение
- П. Чайковский (1840–1893). Вариации на тему Рококо
II отделение
- А. Адан (1803–1856). Танец пиратов из балета «Корсар» (хор. М. Петипа в редакции В. Медведева)
- Л. Десятников (р. 1955). Ноктюрн (хор. А. Г. Мирошниченко)
- П. Чайковский (1840–1893). Русский танец из балета «Лебединое озеро» (хор. А. Г. Мирошниченко)
- К. Сен-Санс (1835–1921). Умирающий лебедь (хор. А. Г. Мирошниченко)
- Традиционная аргентинская музыка. Гаучо (хор. Андросов)
- И. Стравинский (1882–1971). Соло Орфея из балета «Орфей» (хор. Мирошниченко)
- П. Чайковский (1840–1893). Восточный танец из балета «Щелкунчик» (хор. А. Г. Мирошниченко)
- С. Рахманинов (1873–1943). Вешние воды
- Б. Асафьев (1884–1949). Татарский танец из балета «Бахчисарайский фонтан» (хор. Р. Захарова)
- Л. Минкус (1826–1917). Pas de deux из балета «Дон-Кихот» (хор. А. Горского)
III отделение
- А. Хачатурян (1903–1978). Сюита из балета «Гаянэ» (хор. Н. Анисимова)
- А. Глазунов (1865–1936). Grand pas из балета «Раймонда» (хор. М. Петипа и К. Сергеева)
Не упустите шанс увидеть, как традиции классического балета продолжаются и эволюционируют в творчестве современных хореографов. Возрастная категория спектакля: 6+.