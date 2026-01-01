Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт
Киноафиша Гала-концерт

Гала-концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство классического балета на гала-концерте Пермского театра

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» на федеральной территории соберет ведущих звезд классической сцены. Одним из ярких событий станет гала-концерт Пермского балета, который продемонстрирует многогранную палитру классического и современного репертуара одного из самых известных российских балетных коллективов.

В программе вечера зрители увидят как классические шедевры XIX века, так и современные хореографические миниатюры. Концерт пройдет в несколько отделений, каждое из которых откроет уникальные моменты из легендарных балетов.

Программа концерта

I отделение

  • П. Чайковский (1840–1893). Вариации на тему Рококо

II отделение

  • А. Адан (1803–1856). Танец пиратов из балета «Корсар» (хор. М. Петипа в редакции В. Медведева)
  • Л. Десятников (р. 1955). Ноктюрн (хор. А. Г. Мирошниченко)
  • П. Чайковский (1840–1893). Русский танец из балета «Лебединое озеро» (хор. А. Г. Мирошниченко)
  • К. Сен-Санс (1835–1921). Умирающий лебедь (хор. А. Г. Мирошниченко)
  • Традиционная аргентинская музыка. Гаучо (хор. Андросов)
  • И. Стравинский (1882–1971). Соло Орфея из балета «Орфей» (хор. Мирошниченко)
  • П. Чайковский (1840–1893). Восточный танец из балета «Щелкунчик» (хор. А. Г. Мирошниченко)
  • С. Рахманинов (1873–1943). Вешние воды
  • Б. Асафьев (1884–1949). Татарский танец из балета «Бахчисарайский фонтан» (хор. Р. Захарова)
  • Л. Минкус (1826–1917). Pas de deux из балета «Дон-Кихот» (хор. А. Горского)

III отделение

  • А. Хачатурян (1903–1978). Сюита из балета «Гаянэ» (хор. Н. Анисимова)
  • А. Глазунов (1865–1936). Grand pas из балета «Раймонда» (хор. М. Петипа и К. Сергеева)

Не упустите шанс увидеть, как традиции классического балета продолжаются и эволюционируют в творчестве современных хореографов. Возрастная категория спектакля: 6+.

Купить билет на концерт Гала-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Август
2 августа воскресенье
18:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 3450 ₽

В ближайшие дни

Музыкальная сборная России. Фёдор Освер. Сольный концерт
6+
Классическая музыка

Музыкальная сборная России. Фёдор Освер. Сольный концерт

17 июня в 19:00 Концертный центр «Сириус»
от 750 ₽
Стендап разгоны
18+
Юмор

Стендап разгоны

28 июня в 20:00 Red Buffet
от 399 ₽
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO

8 октября в 19:00 Зимний театр
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше