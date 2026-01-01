Волшебство классического балета на гала-концерте Пермского театра

Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» на федеральной территории соберет ведущих звезд классической сцены. Одним из ярких событий станет гала-концерт Пермского балета, который продемонстрирует многогранную палитру классического и современного репертуара одного из самых известных российских балетных коллективов.

В программе вечера зрители увидят как классические шедевры XIX века, так и современные хореографические миниатюры. Концерт пройдет в несколько отделений, каждое из которых откроет уникальные моменты из легендарных балетов.

Программа концерта

I отделение

П. Чайковский (1840–1893). Вариации на тему Рококо

II отделение

А. Адан (1803–1856). Танец пиратов из балета «Корсар» (хор. М. Петипа в редакции В. Медведева)

Л. Десятников (р. 1955). Ноктюрн (хор. А. Г. Мирошниченко)

П. Чайковский (1840–1893). Русский танец из балета «Лебединое озеро» (хор. А. Г. Мирошниченко)

К. Сен-Санс (1835–1921). Умирающий лебедь (хор. А. Г. Мирошниченко)

Традиционная аргентинская музыка. Гаучо (хор. Андросов)

И. Стравинский (1882–1971). Соло Орфея из балета «Орфей» (хор. Мирошниченко)

П. Чайковский (1840–1893). Восточный танец из балета «Щелкунчик» (хор. А. Г. Мирошниченко)

С. Рахманинов (1873–1943). Вешние воды

Б. Асафьев (1884–1949). Татарский танец из балета «Бахчисарайский фонтан» (хор. Р. Захарова)

Л. Минкус (1826–1917). Pas de deux из балета «Дон-Кихот» (хор. А. Горского)

III отделение

А. Хачатурян (1903–1978). Сюита из балета «Гаянэ» (хор. Н. Анисимова)

А. Глазунов (1865–1936). Grand pas из балета «Раймонда» (хор. М. Петипа и К. Сергеева)

Не упустите шанс увидеть, как традиции классического балета продолжаются и эволюционируют в творчестве современных хореографов. Возрастная категория спектакля: 6+.