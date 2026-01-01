Пол Окенфолд (Paul Oakenfold)
Пол Окенфолд (Paul Oakenfold)

Пол Окенфолд (Paul Oakenfold)

Возраст 18+
О концерте

Возвращение легенды электронной музыки в Россию

Пол Окенфолд, один из самых влиятельных диджеев мира, вновь посетит Россию с впечатляющим шоу. Его карьера охватывает несколько десятилетий, и он считается одним из основателей рейв-движения, сделав транс-музыку популярной и доступной для широкой аудитории.

Окенфолд трижды номинировался на премию «Грэмми» и дважды был признан лучшим диджеем мира. Его достижения в мире музыки подтверждены записью в Книге рекордов Гиннесса. Как продюсер, Пол открыл лейбл Perfecto Records, который стал отправной точкой для многих молодых артистов электронной сцены.

Связь с Россией

Отношения Окенфолда с Россией начались в 1994 году, когда он впервые выступил в Москве. С тех пор каждое его посещение России превращается в праздник для поклонников. Пол стал известен не только благодаря своим выступлениям, но и благодаря сотрудничеству с российскими диджеями. Он даже записал ремикс на культовую песню «Перемен» группы «Кино» и научился готовить борщ!

Шоу Пола Окенфолда

Живое выступление Окенфолда — это не только музыка, но и захватывающее световое шоу, полное энергии. Это возможность прикоснуться к легенде электронной музыки и стать частью незабываемого события.

Города выступлений

Этой осенью Пол Окенфолд порадует зрителей в четырех городах России:

  • 4 сентября — Ростов-на-Дону, Эмбарго Вилла
  • 5 сентября — Сочи, Виноград
  • 11 сентября — Москва, Атмосфера
  • 12 сентября — Санкт-Петербург, Base

Не упустите шанс увидеть эту уникальную программу и насладиться незабываемыми моментами вместе с Полом Окенфолдом!

Сентябрь
11 сентября пятница
23:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 4000 ₽
Сентябрь
4 сентября пятница
22:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 4000 ₽
5 сентября суббота
23:00
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
от 4000 ₽

