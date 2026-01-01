Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чиполлино
Киноафиша Чиполлино

Спектакль Чиполлино

Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 125 минут
Возраст 6+

О спектакле

Яркий балет «Чиполлино» в Михайловском театре

В Михайловском театре пройдет постановка балета «Чиполлино». Это двухактное произведение, поставленное выдающимся хореографом Генрихом Майоровым, уже с 1974 года завоевывает сердца зрителей на российских сценах.

История основана на сказке о мальчике-луковке, а музыку к балету написал талантливый композитор Карэн Хачатурян. Постановка обещает порадовать любителей красочных декораций и ярких костюмов, а также тех, кто ценит семейные спектакли.

Новая редакция специально для Михайловского театра

Генрих Майоров отметил: «У каждого театра своя индивидуальность — состав труппы, возможности сцены. Для Михайловского театра я сделал новую авторскую редакцию». Это позволит зрителям насладиться уникальным взглядом на знакомую сказку.

Очарование и волшебство на сцене

«Чиполлино» — один из лучших современных балетов для детей. Музыка этого балета знакома многим благодаря популярному мультфильму. Красочные декорации художника-постановщика Валерия Левенталя создают волшебный мир, в котором живут Фрукты, Овощи и Цветы, включая ярких героев, таких как Чиполлино, Тыква и Груша.

Балет, прозванный детским «Спартаком» за свою сложность, станет отличным поводом для семейного похода в театр. Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей на сцене Михайловского театра!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше