Яркий балет «Чиполлино» в Михайловском театре

В Михайловском театре пройдет постановка балета «Чиполлино». Это двухактное произведение, поставленное выдающимся хореографом Генрихом Майоровым, уже с 1974 года завоевывает сердца зрителей на российских сценах.

История основана на сказке о мальчике-луковке, а музыку к балету написал талантливый композитор Карэн Хачатурян. Постановка обещает порадовать любителей красочных декораций и ярких костюмов, а также тех, кто ценит семейные спектакли.

Новая редакция специально для Михайловского театра

Генрих Майоров отметил: «У каждого театра своя индивидуальность — состав труппы, возможности сцены. Для Михайловского театра я сделал новую авторскую редакцию». Это позволит зрителям насладиться уникальным взглядом на знакомую сказку.

Очарование и волшебство на сцене

«Чиполлино» — один из лучших современных балетов для детей. Музыка этого балета знакома многим благодаря популярному мультфильму. Красочные декорации художника-постановщика Валерия Левенталя создают волшебный мир, в котором живут Фрукты, Овощи и Цветы, включая ярких героев, таких как Чиполлино, Тыква и Груша.

Балет, прозванный детским «Спартаком» за свою сложность, станет отличным поводом для семейного похода в театр. Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей на сцене Михайловского театра!