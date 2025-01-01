Спектакль Сказочные истории из переулков

Путешествие по Петербургу с героями Чуковского

«Сказочные истории из переулков» — спектакль, приглашающий зрителей в необыкновенное путешествие по улочкам Петербурга, не покидая уютных кресел зала. Здесь экскурсоводами становятся любимые с детства персонажи Корнея Чуковского: Мойдодыр, Бармалей, бабушка Федора и другие знакомые герои, чьи образы оживают на сцене.

Сюжет и атмосфера

Зрители отправятся по знаковым местам города — Садовой улице, Сенной площади, Таврическому саду и многим другим уголкам, окутанным волшебством и фантазией. Актеры будут не только рассказывать, но и вживаться в роли, исполнять стихи и танцевать, наполняя знакомые строки новой энергией и свежестью. Каждый герой представит Петербург по-своему, превращая прогулку в калейдоскоп удивительных открытий.

Почему стоит посетить

Этот спектакль дарит уникальный взгляд на знакомые произведения, добавляя к ним нотки музыкальности и драматизма. Для взрослых он пробудит ностальгию по детству, а для юных зрителей откроет новый, театральный мир Чуковского.