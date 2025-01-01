Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказочные истории из переулков
Киноафиша Сказочные истории из переулков

Спектакль Сказочные истории из переулков

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие по Петербургу с героями Чуковского

«Сказочные истории из переулков» — спектакль, приглашающий зрителей в необыкновенное путешествие по улочкам Петербурга, не покидая уютных кресел зала. Здесь экскурсоводами становятся любимые с детства персонажи Корнея Чуковского: Мойдодыр, Бармалей, бабушка Федора и другие знакомые герои, чьи образы оживают на сцене.

Сюжет и атмосфера

Зрители отправятся по знаковым местам города — Садовой улице, Сенной площади, Таврическому саду и многим другим уголкам, окутанным волшебством и фантазией. Актеры будут не только рассказывать, но и вживаться в роли, исполнять стихи и танцевать, наполняя знакомые строки новой энергией и свежестью. Каждый герой представит Петербург по-своему, превращая прогулку в калейдоскоп удивительных открытий.

Почему стоит посетить

Этот спектакль дарит уникальный взгляд на знакомые произведения, добавляя к ним нотки музыкальности и драматизма. Для взрослых он пробудит ностальгию по детству, а для юных зрителей откроет новый, театральный мир Чуковского.

Режиссер
Владимир Антипов
В ролях
Вадим Франчук
Светлана Бакулина
Анна Глушкова
Илья Русь
Александра Байраковская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1400 ₽

Фотографии

Сказочные истории из переулков Сказочные истории из переулков Сказочные истории из переулков Сказочные истории из переулков Сказочные истории из переулков

В ближайшие дни

Квест «Ограбление Казино»
12+
Иммерсивный
Квест «Ограбление Казино»
6 сентября в 10:00 «Взаперти» на Гороховой
от 6700 ₽
Квест для детей «Динозавры Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Динозавры Kids!»
2 октября в 22:00 «Взаперти» в Соляном
от 10600 ₽
Иностранка
16+
Драма Музыка
Иностранка
20 сентября в 20:00 Курт
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше