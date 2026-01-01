Российский иллюзионный форум в Московском театре иллюзии

На Основной сцене Московского театра иллюзии, расположенном по адресу Москва, улица Лазо, дом 3, пройдет Российский иллюзионный форум. Это грандиозное событие объединит как профессионалов, так и любителей иллюзионного искусства.

Форум состоится 20 и 21 сентября. В программе запланированы выступления лауреатов международных чемпионатов по микромагии, которые удивят зрителей высококлассными номерами, включающими лазерные эффекты, магию, танцы и интерактив с публикой. Для удобства зрителей будут использоваться экраны для демонстрации деталей трюков.

Московский театр иллюзии, основанный в 1989 году под руководством заслуженного артиста России Анатолия Ляшенко, давно зарекомендовал себя, как место, где сочетаются музыкальные сказки для детей и фееричные иллюзионные шоу.

Программа форума

Программа РИФ 2025 включает конкурс профессионального мастерства по различным жанрам и категориям,а также образовательные лекции, мастер-классы и дискуссии. Шоу-программы рассчитаны на широкий круг зрителей, включая семейную аудиторию.

Билет действителен на все мероприятия Форума 20 и 21 сентября с 10:00 до 22:00