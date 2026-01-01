Оповещения от Киноафиши
Айвазовский. Ожившие полотна
Киноафиша Айвазовский. Ожившие полотна

Айвазовский. Ожившие полотна

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Выставка о жизни и творчестве Ивана Айвазовского в Люмьер-холле

В пространстве «Люмьер-Холл» пройдет уникальная выставка, посвященная жизни и творчеству Ивана Айвазовского. Эта экспозиция предлагает зрителям возможность глубже понять ключевые произведения художника, который оставил яркий след в развитии морского пейзажа как в русской, так и в мировой живописи.

Особенности выставки

Посетители смогут познакомиться с мультимедийными технологиями, которые позволят раскрыть тонкости работы Айвазовского со светом, пространством и движением. Эти элементы не только обогатят зрительский опыт, но и помогут увидеть, как художник использовал свою образную систему для передачи эмоций и настроений.

Эволюция художественного языка мастера

На выставке представлена эволюция художественного языка Айвазовского, что дает возможность понятнее усвоить его наследие. Каждое произведение наглядно демонстрирует, как изменялся подход мастера к изображению моря и воды, а также к взаимодействию света и тени.

Кому понравится выставка

Экспозиция будет интересна не только любителям искусства, но и всем, кто увлечен морскими пейзажами. Это отличный шанс лучше освоить уникальный подход молодого художника, после которого морская живопись в мире уже никогда не будет прежней.

Купить билет на выставка Айвазовский. Ожившие полотна

Март
12 марта четверг
11:00
13:30
16:00
13 марта пятница
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
14 марта суббота
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
15 марта воскресенье
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
16 марта понедельник
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
17 марта вторник
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
18 марта среда
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
19 марта четверг
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
20 марта пятница
11:00
13:30
16:00
21 марта суббота
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
22 марта воскресенье
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
23 марта понедельник
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
24 марта вторник
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
25 марта среда
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
26 марта четверг
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
27 марта пятница
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
28 марта суббота
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
29 марта воскресенье
11:00
13:30
16:00
18:30
21:00
Фотографии

Айвазовский. Ожившие полотна

