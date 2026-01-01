Мастер-класс по с поталью и акрилом

Приглашаем вас на художественный мастер-класс, который перенесет вас в мир творчества одного из самых известных художников – Густава Климта. Главной темой станет его знаменитая картина «Поцелуй». На этом занятии участники смогут создать свои уникальные работы, вдохновленные яркими цветами и декоративными элементами, характерными для ар-нуво.

Ключевые моменты мастер-класса

Особое внимание будет уделено технике золочения: вы научитесь накладывать поталь, что добавит вашим картинам эффект благородного сияния и глубины. Работа будет проходить с акриловыми красками на грунтованном холсте на подрамнике, где каждый шаг приведет к созданию законченной картины.

Для кого это мероприятие?

Мастер-класс подходит для людей любого уровня подготовки, а также для подростков от 12 лет. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами, так что вам не нужно будет о чем-либо беспокоиться.

Здесь вы сможете не только освоить новые навыки, но и насладиться атмосферой творчества и искусства, унося с собой собственное произведение, которое обязательно украсит ваш интерьер.