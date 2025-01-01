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Горе от ума
Киноафиша Горе от ума

Спектакль Горе от ума

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классика Александра Грибоедова на сцене Театра Горького

В спектакле «Горе от ума» Александра Грибоедова вы столкнетесь с крылатыми фразами, которые давно стали частью нашей культуры. Здесь любовь и ненависть переплетаются, персонажи ссорятся и мирятся, а страсти бушуют в фамусовском обществе.

Знакомство с фамусовским обществом

На сцене вы увидите, как правят чинопоклонничество, лицемерие и бесчестие. Главный герой, Александр Чацкий, вернувшись из Европы, сразу же противостоит этим нормам. Он говорит правду в лицо, вступает в споры со старшими и отказывается прислуживаться ради карьеры. Эта смелость делает его не только уникальным, но и опасным для устоев общества.

Борьба за совесть

Чацкий верит в бескорыстную любовь и не позволяет консервативным устоям подчинить себя. Его отторгают, но именно это дает ему победу в борьбе за собственную совесть. Актуальность произведения неоспорима: афоризмы Грибоедова о жизни помещиков и их слуг 19 века находят множество параллелей с современностью.

Не упустите шанс увидеть спектакль

«Горе от ума» — это не просто театральное представление, а глубокое исследование человеческой природы и социальных норм. Не упустите возможность погрузиться в этот мир, где каждый зритель сможет найти что-то близкое и актуальное.

Режиссер
Роберт Манукян
В ролях
Иван Романюк
Роман Бурдеев
Ким Сизов
Михаил Золотарев
Виталий Стеблецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 400 ₽

Фотографии

Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума

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