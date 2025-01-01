Меню
Романс в письмах
6+
О концерте

Романс в письмах: музыкально-поэтическое путешествие в эпоху 1812 года

Программа Ансамбля Дмитрия Покровского «Романс в письмах» посвящена победе России в войне 1812 года. Эта война оказала значительное влияние не только на всю историю 19 века, но и на формирование национального самосознания русского народа.

Отечественная война и культура

Военные действия 1812 года потребовали колоссальных усилий от всех сословий, что сделало эту войну поистине Отечественной. Патриотическая идея сплотила различные слои общества, вызвав неподдельный интерес к русской культуре. Герои той эпохи, такие как атаман Платов и фельдмаршал Кутузов, стали любимыми персонажами народного фольклора.

Русские песни, которые сопровождали походный быт воинов, наполняли их духом. Многие народные песни о победах русского воинства над Наполеоном основывались на традициях предшествующих веков и помогали воспеть героизм и честь защитников Отечества.

Эпоха романтизма и развитие романса

Первая половина 19 века, время романтизма, наполнилась возвышенными чувствами любви и отваги. Этот стиль воплотился в романсе, где слово и музыка дополняли друг друга, создавая особое музыкальное настроение как на балах, так и в скромных танцевальных вечерах.

Балы того времени были культурным явлением, где танцы чередовались с обедами и развлечениями. Открывали бал торжественным полонезом, а завершали его весёлым котильоном. Разговоры между танцами были не менее важны, чем сами движения — они добавляли живость и остроту в атмосферу вечера.

Эпистолярный жанр и память о прошлом

19 век также стал золотым веком эпистолярного жанра. Мемуары, стихотворные послания и изысканные приглашения на балы формировали культурный контекст того времени. Это позволяет современному зрителю прикоснуться к жизни поколения, овеянного романтикой и драмой прошлого.

Программа «Романс в письмах» музыкально сочетает в себе произведения, основанные на народных текстах, а также стихи известных поэтов. В рамках программы будут звучать романсы художников, таких как А.Алябьев и П.Булахов, а также солдатские песни, отражающие дух солдат и офицеров того времени.

Что услышит зритель

  • Романсы А.Алябьева, П.Булахова, А.Варламова и других, а также народные стихи.
  • Солдатские песни на стихи Н.Астафьева и Ф.Глинки.
  • Искусно подобранные воспоминания, письма и дневники, которые запечатлели события прошлого.

Это программа - не только дань памяти, но и возможность погрузиться в атмосферу героической эпохи, полное противоречий и глубокой человеческой жизни, что делает её обязательной к просмотру для всех ценителей театрового искусства.

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

