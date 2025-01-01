Роман Косицын. Сольный концерт

Новый уровень стендапа в Москве: резидент «Stand Up» в Coin Event Hall

Резидент «Stand Up» в Coin Event Hall — это не просто место для концертов, а настоящая культурная точка на карте столицы. Находясь в самом центре Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская, Coin Event Hall привлекает зрителей своей уникальной атмосферой и качественным звуком.

Лучшие комики страны

Здесь выступают выдающиеся комики, такие как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Место стало стартовой площадкой для первых сольных концертов таких артистов, как Ольга Малащенко и Никита Шевчук. Не менее известные имена, такие как Василий Вакуленко, также записывали свои выступления в этом зале.

Уникальные мероприятия

Coin Event Hall стал местом для записи концертов таких артистов, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев. Здесь были проведены многочисленные мероприятия, включая Рост Батл с Алексеем Щербаковым. Это делает заведение притягательным не только для зрителей, но и для комиков, которые ценят этот зал.

Удобство и комфорт

Зрители стендапа отметили быстрое обслуживание и разнообразие напитков и блюд в баре. Один из зрителей даже признался, что за последний месяц побывал на концертах в Coin Event Hall восемь раз! Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуется приходить не позднее 30 минут до начала концерта.

Информация о билетах

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. На один билет может прийти не больше указанного количества мест на диване, что делает ваше посещение более комфортным.

Не упустите возможность насладиться стендапом в Coin Event Hall — месте, где смех и атмосфера соединяются в идеальном сочетании!