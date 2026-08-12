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Рок-концерт нa теплоходe
Киноафиша Рок-концерт нa теплоходe

Рок-концерт нa теплоходe

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О концерте

Рок-концерт на теплоходе в Петербурге

«Рок Хит Нева» — это уникальная возможность насладиться красотами Санкт-Петербурга, наслаждаясь музыкой известных музыкантов на борту теплохода. Два часа вечерних концертов, наполненных атмосферой зажигательного рока, поп рока, блюза и классики рока, создадут незабываемые впечатления.

музыкальная программа и атмосфера

На музыкальной вахте на Неве выступают талантливые исполнители, которые могут сделать ваш вечер поистине незабываемым. Вы сможете танцевать, наслаждаться живой музыкой, а также наслаждаться прекрасными видами вечернего Петербурга. Участники рейса смогут получить призы за стильные наряды — не упустите возможность выделиться!

На борту теплохода работает бар и ресторан, где можно поужинать в приятной атмосфере. Заказывайте блюда и напитки, наслаждаясь живой музыкой на фоне романтического заката.

уникальный маршрут

Первый этап маршрута пролегает через Морской порт Санкт-Петербурга, где вы сможете увидеть стальные корабли, парусники и легендарный ледокол «Красин». Далее теплоход отправится вокруг Васильевского острова и в финский залив, мимо современного «Лахта-центра» и другого архитектурного великолепия города.

Во время второго этапа вы сможете увидеть исторические достопримечательности — Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, Петропавловскую крепость и многие другие знаменитые места.

Также предусмотрена третья часть маршрута, которая может быть изменена в зависимости от погодных условий. В этом случае маршрут увеличится вверх по Неве, предлагая новые впечатления и открытия.

удобства на борту

Теплоход был создан для работы с правительственными делегациями и оборудован для прогулок в любое время года. На борту находятся два салона: панорамный концертный для 120 человек и более уединенный салон на 20 человек в капитанском носу. Здесь вы сможете насладиться мягкими диванами и чаем или глинтвейном даже в зимнее время.

Обратите внимание на правила: проносить свои напитки и еду запрещено, а также подниматься на борт в нетрезвом состоянии. Без специальных переносок домашних питомцев тоже нельзя. Нарушение этих правил может привести к отказу в выходе на прогулку.

«Рок Хит Нева» — это не просто музыкальный рейс, это время, чтобы отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и насладиться жизнью в Петербурге. Присоединяйтесь к нам и ощутите, как качает музыка на Неве!

Купить билет на концерт Рок-концерт нa теплоходe

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В других городах
Август
12 августа среда
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
13 августа четверг
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
14 августа пятница
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
15 августа суббота
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
16 августа воскресенье
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
17 августа понедельник
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
18 августа вторник
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
19 августа среда
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
20 августа четверг
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21 августа пятница
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
24 августа понедельник
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
25 августа вторник
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
26 августа среда
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
27 августа четверг
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
28 августа пятница
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
29 августа суббота
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
31 августа понедельник
18:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽

Фотографии

Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe Рок-концерт нa теплоходe

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