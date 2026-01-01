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Folk
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Folk

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Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новый альбом f0lk в клубе «Kultura»

Артист новой хип-хоп волны f0lk выступит с презентацией своего нового альбома, а также исполнит уже полюбившиеся хиты. Мероприятие пройдет в уникальном пространстве клуба «Kultura» в Волгограде.

О исполнителе

f0lk – это имя, которое стало символом свежего звучания в хип-хоп музыке. Его творчество выделяется оригинальными текстами и запоминающимися мелодиями. Выступления артиста обещают быть динамичными и эмоциональными, что не оставит равнодушными поклонников жанра.

Клуб «Kultura»

Клуб «Kultura» известен своими уникальными мероприятиями и атмосферой, способствующей творческому самовыражению. Здесь каждый вечер наполнен музыкой, танцами и волнующими встречами, что делает его идеальным местом для живых выступлений.

Что ожидать

Посетители смогут не только насладиться новыми треками f0lk, но и стать частью вечера, полного энергии и креативности. Не упустите возможность увидеть выступление артиста, который задает новые тренды в музыкальном мире!

Купить билет на концерт Folk

Помощь с билетами
Ноябрь
5 ноября четверг
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1500 ₽
В других городах
Ноябрь
Декабрь
14 ноября суббота
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1500 ₽
3 декабря четверг
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1500 ₽

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