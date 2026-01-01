Новый альбом f0lk в клубе «Kultura»

Артист новой хип-хоп волны f0lk выступит с презентацией своего нового альбома, а также исполнит уже полюбившиеся хиты. Мероприятие пройдет в уникальном пространстве клуба «Kultura» в Волгограде.

О исполнителе

f0lk – это имя, которое стало символом свежего звучания в хип-хоп музыке. Его творчество выделяется оригинальными текстами и запоминающимися мелодиями. Выступления артиста обещают быть динамичными и эмоциональными, что не оставит равнодушными поклонников жанра.

Клуб «Kultura»

Клуб «Kultura» известен своими уникальными мероприятиями и атмосферой, способствующей творческому самовыражению. Здесь каждый вечер наполнен музыкой, танцами и волнующими встречами, что делает его идеальным местом для живых выступлений.

Что ожидать

Посетители смогут не только насладиться новыми треками f0lk, но и стать частью вечера, полного энергии и креативности. Не упустите возможность увидеть выступление артиста, который задает новые тренды в музыкальном мире!