Театр «Буфф» Санкт-Петербурга предлагает зрителям музыкальную комедию по пьесе А. Яковлева и В. Вербина. В центре сюжета — отважные лётчики, которые дали себе зарок не влюбляться до конца войны. Однако, как известно, сердце не прикажешь.
Главные герои, вдохновленные легендарной кинолентой «Небесный тихоход», которая вышла на экраны в 1945 году, сталкиваются с испытаниями и неожиданными чувствами. Несмотря на данное обещание, они снова и снова влюбляются, а их романтические приключения увлекают зрителей.
Зрителей ждут песни на музыку Василия Соловьёва-Седого, такие как «Первым делом — самолеты» и «Пора в путь-дорогу». Эти хиты получили второе дыхание в спектакле. Также зрителям понравятся новые мелодии, созданные известным петербургским композитором Марком Самойловым, которые уже полюбились молодым артистам.
Спектакль «Небесный тихоход» стал непременным участником всех памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной. На него приходят смотреть целыми семьями, классами и коллективами. Эта комедия дарит зрителям радость и хорошее настроение, а после окончания действия ещё долго в фойе звучит смех и радостные обсуждения.
Настоящая дружба и романтика простых человеческих чувств делают «Небесный тихоход» уникальным мероприятием, которое не оставляет равнодушным ни одного зрителя.