Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Раймонда
Киноафиша Раймонда

Спектакль Раймонда

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Петр Белякин, Елена Панкова, Антон Пимонов
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Раймонда» в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Премьера легендарного балета «Раймонда» по сценарию Лидии Пашковой Хореография Мариуса Петипа и Константина Сергеева в редакции Елены Панковой и Антона Пимонова состоялась в 2023 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского. Это произведение стало заключительным шедевром Мариуса Петипа, который был написан в 1898 году и считается вершиной классического балета XIX века.

Исторический контекст

Балет «Раймонда» был представлен впервые на сцене Мариинского театра, где дебютировал 33-летний композитор Александр Глазунов. Юлия Яковлева, специалист по истории музыкального театра, отмечает: «Танец был главным предметом интереса в этом балете. Сюжет же, со всеми его рыцарями, сарацинами и похищениями, был очевидно не нужен». Это произведение открывает новые границы для классического балета, предвосхищая переход к одноактным спектаклям, где танец и музыка стоят на первом плане.

Актуальная постановка

В 2023 году исполнилось 125 лет со дня первого представления «Раймонды». В честь этого юбилея балет вновь вернулся на сцену Перми. Современную интерпретацию хореографии Петипа осуществили балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов. Музыкальное сопровождение обеспечит дирижер Пётр Белякин, а сценографию разработают художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова.

Не упустите возможность увидеть этот грандиозный спектакль, который стал знаком своего времени и продолжает оставаться актуальным в мире балета.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 13 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Спящая красавица, или Принцессам можно все
6+
Детский Музыка
Спящая красавица, или Принцессам можно все
28 сентября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1000 ₽
Бал-маскарад
16+
Опера
Бал-маскарад
3 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Бог ездит на велосипеде
12+
Драма
Бог ездит на велосипеде
6 сентября в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше