Спектакль Раймонда

Балет «Раймонда» в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Премьера легендарного балета «Раймонда» по сценарию Лидии Пашковой Хореография Мариуса Петипа и Константина Сергеева в редакции Елены Панковой и Антона Пимонова состоялась в 2023 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского. Это произведение стало заключительным шедевром Мариуса Петипа, который был написан в 1898 году и считается вершиной классического балета XIX века.

Исторический контекст

Балет «Раймонда» был представлен впервые на сцене Мариинского театра, где дебютировал 33-летний композитор Александр Глазунов. Юлия Яковлева, специалист по истории музыкального театра, отмечает: «Танец был главным предметом интереса в этом балете. Сюжет же, со всеми его рыцарями, сарацинами и похищениями, был очевидно не нужен». Это произведение открывает новые границы для классического балета, предвосхищая переход к одноактным спектаклям, где танец и музыка стоят на первом плане.

Актуальная постановка

В 2023 году исполнилось 125 лет со дня первого представления «Раймонды». В честь этого юбилея балет вновь вернулся на сцену Перми. Современную интерпретацию хореографии Петипа осуществили балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов. Музыкальное сопровождение обеспечит дирижер Пётр Белякин, а сценографию разработают художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова.

Не упустите возможность увидеть этот грандиозный спектакль, который стал знаком своего времени и продолжает оставаться актуальным в мире балета.