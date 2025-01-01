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Билеты
Расул Чабдаров
Билеты от 2500₽
Киноафиша Расул Чабдаров

Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт на сцене Stand Up Store Moscow

Расул Чабдаров — известный российский стендап-комик, который выступает в Stand Up Store Moscow. Его шоу — это смесь остроумного наблюдения, сарказма и ярких личных историй, в которых он раскрывает особенности своей жизни и взгляды на окружающий мир.

Стиль и тематика

Чабдаров известен своим уникальным стилем, в котором переплетаются глубокие размышления и комичные моменты, отражающие реальность и повседневные ситуации. Он часто поднимает темы межличностных отношений, культурных различий и социальных проблем, делая их доступными и понятными для зрителя.

Атмосфера

Выступления Расула в Stand Up Store Moscow отличаются живой, непринуждённой атмосферой. Зрители погружаются в атмосферу откровенности и юмора, где каждая шутка воспринимается с откликом, а его харизма помогает создать уникальное чувство близости с аудиторией.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2500 ₽
19 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Расул Чабдаров

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