Первое свидание
О концерте/спектакле

Концерт «Первое свидание» в галерее Александра Шилова

Галерея Александра Шилова приглашает на концерт «Первое свидание», в котором примут участие лауреат международных конкурсов Семен Шмельков и Камерный оркестр Ивановской филармонии под управлением главного дирижёра Дмитрия Щудрова.

Множество аспектов «Первого свидания»

Название концерта отсылает к одноименной части «Восьми сонетов» М. Броннера, которая передаёт дух любовной лирики. Кроме того, «Первое свидание» символизирует первый концерт солиста с камерным оркестром – важное событие в карьере любого баяниста.

Сюжетная линия и музыкальная палитра

Сюжетная линия концерта охватывает произведения от «Первого свидания» М. Броннера до «Свадебного пирога» К. Сен-Санса, таким образом соединяя современность с романтизмом. Это музыкальное путешествие можно сравнить с обратной перспективой в живописи.

Во время концерта слушатели смогут насладиться атмосферой классических шедевров, таких как произведения Ф.Э. Баха, П.И. Чайковского и К. Сен-Санса. Кроме того, в программе прозвучат яркие и оригинальные сочинения современных композиторов: В. Бибергана, Е. Подгайца, Т. Сергеевой, М. Броннера и О. Чистохиной.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального вечера и погрузиться в мир классической и современной музыки!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
