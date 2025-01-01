Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Расул Чабдаров. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Расул Чабдаров. Проверка материала

Расул Чабдаров. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый концерт Расула Чабдарова в Москве 

Приглашаем вас на премьеру нового материала талантливого комика и актёра Расула Чабдарова. Он известен как участник шоу Comedy Баттл, а также благодаря своим выступлениям в StandUp на ТНТ и проекте «Решалы». В своём новом спектакле Расул обещает удивить зрителей свежими шутками и оригинальным взглядом на повседневные ситуации.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль будет сочетать элементы стендапа и театра, что делает его уникальным. Расул уже зарекомендовал себя как мастер импровизации, и в этот раз он планирует взаимодействовать с публикой, что добавит атмосферы веселья и неожиданных моментов.

Интересные факты о комике

  • Расул Чабдаров начал свою карьеру в 2010 году и быстро завоевал популярность благодаря своему остроумному стилю и харизме.
  • Он активно использует в своих выступлениях элементы личного опыта, что делает его шутки более близкими и понятными зрителям.
  • Нередко можно увидеть его в различных комедийных проектах на телевидении, где он делится своим взглядом на жизнь и современные проблемы.

Приходите, будет весело!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1000 ₽
11 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1000 ₽
25 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
31 августа в 21:00 Сергеич
от 890 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
8 августа в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
17 октября в 19:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше