Безумные танцы с Фабио Мастранджело

В концертном зале «Дом музыки» в Москве вновь пройдет грандиозное гала-шоу «Безумные танцы». Это событие, которое уже более 8 лет занимает лидирующие позиции среди концертов столицы, соберет на одной сцене ярких исполнителей и множество танцевальных стилей.
Под руководством маэстро Фабио Мастранджело прозвучат знаменитые танцевальные композиции, включая Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки и даже Канкан. Это будет вечер, наполненный страстью, жгучими ритмами Латинской Америки, пряными мелодиями солнечной Испании и восточной роскошью.
В программе примут участие:
Фабио Мастранджело — итальянский дирижёр и пианист, который уже более 20 лет работает в России. На данный момент он является главным дирижёром симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Это событие станет отличным подарком для любителей живой музыки и танцев. Не упустите возможность насладиться яркими эмоциями и настоящими шедеврами мира танца!