Безумные танцы с Фабио Мастранджело

Концерт с Фабио Мастранджело в Московском доме музыки

В концертном зале «Дом музыки» в Москве вновь пройдет грандиозное гала-шоу «Безумные танцы». Это событие, которое уже более 8 лет занимает лидирующие позиции среди концертов столицы, соберет на одной сцене ярких исполнителей и множество танцевальных стилей.

Участники и программа вечера

Под руководством маэстро Фабио Мастранджело прозвучат знаменитые танцевальные композиции, включая Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки и даже Канкан. Это будет вечер, наполненный страстью, жгучими ритмами Латинской Америки, пряными мелодиями солнечной Испании и восточной роскошью.

В программе примут участие:

Дарья Зыкова , сопрано и солистка Большого театра;

, сопрано и солистка Большого театра; Инна Свечникова и Николай Пантюхин , победители проекта «Танцы со звездами» и призеры чемпионата мира по латино-американским танцам;

и , победители проекта «Танцы со звездами» и призеры чемпионата мира по латино-американским танцам; Родион Петров , виртуоз-скрипач;

, виртуоз-скрипач; Трио балалаек в уникальном сочетании с симфоническим оркестром;

Шоу-театр «ДивО»;

Ирландское танцевальное шоу «Celtica».

О дирижере

Фабио Мастранджело — итальянский дирижёр и пианист, который уже более 20 лет работает в России. На данный момент он является главным дирижёром симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Это событие станет отличным подарком для любителей живой музыки и танцев. Не упустите возможность насладиться яркими эмоциями и настоящими шедеврами мира танца!