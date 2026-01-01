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Безумные танцы с Фабио Мастранджело
Билеты от 2000₽
Киноафиша Безумные танцы с Фабио Мастранджело

Безумные танцы с Фабио Мастранджело

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт с Фабио Мастранджело в Московском доме музыки

В концертном зале «Дом музыки» в Москве вновь пройдет грандиозное гала-шоу «Безумные танцы». Это событие, которое уже более 8 лет занимает лидирующие позиции среди концертов столицы, соберет на одной сцене ярких исполнителей и множество танцевальных стилей.

Участники и программа вечера

Под руководством маэстро Фабио Мастранджело прозвучат знаменитые танцевальные композиции, включая Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки и даже Канкан. Это будет вечер, наполненный страстью, жгучими ритмами Латинской Америки, пряными мелодиями солнечной Испании и восточной роскошью.

В программе примут участие:

  • Дарья Зыкова, сопрано и солистка Большого театра;
  • Инна Свечникова и Николай Пантюхин, победители проекта «Танцы со звездами» и призеры чемпионата мира по латино-американским танцам;
  • Родион Петров, виртуоз-скрипач;
  • Трио балалаек в уникальном сочетании с симфоническим оркестром;
  • Шоу-театр «ДивО»;
  • Ирландское танцевальное шоу «Celtica».

О дирижере

Фабио Мастранджело — итальянский дирижёр и пианист, который уже более 20 лет работает в России. На данный момент он является главным дирижёром симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Это событие станет отличным подарком для любителей живой музыки и танцев. Не упустите возможность насладиться яркими эмоциями и настоящими шедеврами мира танца!

Купить билет на концерт Безумные танцы с Фабио Мастранджело

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Октябрь
17 октября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 2000 ₽

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